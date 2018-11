GfVip, Ivan Cattaneo: «Se continuo me la faccio addosso». Ecco cosa è successo dopo

Ivan Cattaneo non riesce a trattenersi e si fa la pipì addosso. Dopo l'uscita di Alessandro Cecchi Paone, il clima della casa del Grande Fratello Vip 2018 e decisamente più rilassato. I ragazzi ridono, scherzano e si raccontano storie. Venerdì sera però c'è stato un momento di imbarazzo di Ivan Cattaneo che è scoppiato a ridere mentre raccontava una storia: «no ragazzi, non ce la faccio - dice Cattaneo - Se vado avanti me la faccio addosso»... detto fatto.

Cattaneo, tra lo sguardo incredulo dei ragazzi ha perso il controllo e non è riuscito a trattenere la pipì e se l'è fatta addosso letteralmente. Per il cantautore di 65 anni non è il primo episodio, anche in passato aveva avuto questo piccolo inconveniente, accortosi del disastro Ivan ha cercato inultilmente di copririsi con lasciarpa per poi scappare in bagno fra le risate degli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2018.



