Marina La Rosa: «Fabrizio Corona un povero demente, su Asia Argento mi sono ricreduta»

Marina La Rosa, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, ha parlato della coppia del momento - quella formata da Fabrizio Corona e Asia Argento - ai microfoni di Radio2. «Faccio una premessa - dice l'ex gieffina - Quando diventai nota dopo il Grande Fratello un paparazzo mi scattò una foto, era la prima estate post GF, ero nuda in spiaggia con il mio fidanzato, che nessuno aveva mai visto. Mi chiamò una persona e mi propose di comprare questa foto per 20 milioni di lire».

Asia Argento rivela: «Ieri volevo mollare Fabrizio Corona. Ma poi è stato dolce e mi ha lusingato...»



«Era il 2001 - prosegue - la transazione tra lira ed euro era in corso. Per non far uscire questa foto mi chiesero 20 milioni di lire. Io me ne fregai. Quindi non è solo Corona che si è occupato di questo nella vita. Queste cose accadono, succedono. Non ho mai avuto una considerazione così pessima di questo ragazzo, anche perché non lo conosco personalmente. L’ho sempre un po’ considerato un povero demente, un ragazzo che si arrabbattava».

Su Asia Argento, invece, Marina La Rosa afferma: «È sempre stata una gnocca pazzesca, un po’ maledetta, una persona affascinante nel suo essere bizzarra, diversa. Corona per me è sempre stato una persona di poco conto, un povero Cristo. Oggi invece mi devo ricredere, penso che siano entrambi un po’ poveri. Asia è più grande di me, dovrebbe essere una donna, non dico risolta, però non una che va a un appuntamento a parlare con Corona e dopo due minuti ha già la storia con lui. Corona bello? A me piacerebbe di più uno bruttino, che sappia molte cose, con cui poter parlare tanto».

Ultimo aggiornamento: 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA