Asia Argento al gala di premiazione del Fara Film Festival

RIETI - Asia Argento sarà l’ospite d’onore della serata conclusiva della quarta edizione del Fara Film Festival ideato da Riccardo Martini e diretto da Daniele Urciuolo in uno dei borghi più belli d’Italia.

Domenica 23 luglio l’attrice e regista terrà alle 18.30 una masterclass a Palazzo Martini (via della Repubblica, Fara in Sabina) per poi incontrare il pubblico in piazza Garibaldi alle 20.30 introducendo la proiezione del suo film “Incompresa” nel quale ha diretto Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg e Gabriel Garko.

Durante l’evento, condotto da Renzo Di Falco e Claudia Tosoni, verranno presentati lo spot “Fermati al rosso, e i cortometraggi “Da capo a 12” di Adamo Dionisi e Vanessa Cremaschi e “Il ballo” di Susy Laude, con gli autori in sala, e annunciati i vincitori del concorso internazionale di cortometraggi.

Presenti anche l’attrice e produttrice Paola Sini e da Los Angeles le produttrici Giulia Lupetti e Holly Anderson Levow.

Ospite di stasera, sabato 22 luglio, sarà Sergio Rubini per la proiezione del film “I Fratelli De Filippo”, anticipata dai cortometraggi “Una vita utile” di Lorenzo Luzi e “Post mortem” di Sonia Brucchietti, e dal videoclip “Volver a amar” di Ludovico Canali De Rossi. L’attore e regista nel pomeriggio incontrerà giovani autori per una masterclass.

In programma anche i workshop a cura dell’attrice Elda Alvigni (22 luglio) e del casting director Armando Pizzuti (23 luglio) alle 9.30 a Palazzo Martini.