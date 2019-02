A Torino, Rigoletto senza eccessi per il debutto di Turturro nel mondo lirico

Dopo “ Il trovatore ” in apertura di stagione e “ La traviata ” andata in scena a dicembre, il Teatro Regio prosegue e completa la dedica alla trilogia popolare di Giuseppe Verdi con “ Rigoletto ” che debutta mercoledì 6 febbraio nel nuovo allestimento firmato da John Turturro, al suo debutto nel mondo dell'opera, realizzato in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo, la Shaanxi Opera House e l'Opéra Royal de Wallonie-Liège.



Da sempre appassionato ascoltatore dei melodrammi verdiani, Turturro presentando il suo allestimento ha spiegato che «il punto di partenza è stato ridurre tutto al minimo, evitare qualsiasi eccesso: questo per dare la possibilità ai cantanti e alla musica di emergere in pieno, con una regia, quindi, al servizio della storia e della musica».