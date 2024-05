Sabato 4 Maggio 2024, 07:00

«Metti le mani su / dai un bacio a chi vuoi tu / col bacino scendi giù / aeiou». Se non sapete di cosa si tratti, significa che non avete in casa o in famiglia bambini tra i 6 e i 10 anni. Se invece lo sapete, probabilmente tra oggi e domani sarete tra gli oltre 24 mila spettatori attesi al Palazzo dello Sport per i tre appuntamenti del tour nei palazzetti Lo show dei 10 anni, lo spettacolo con il quale i Me Contro Te, fenomeno partito nel 2014 su YouTube per poi conquistare tv, discografia e cinema, festeggiano i loro primi dieci anni di carriera. Pronti a cantare, insieme a centinaia di altre famiglie La canzone del cowboy (e non solo), il tormentone che nell’ultimo anno ha permesso a Sofì e Luì di totalizzare oltre 15 milioni di visualizzazioni su YouTube.

IN SALA

In attesa del nuovo film del duo Operazione spie, in uscita l’1 giugno: diretto da Gianluca Leuzzi, sarà il sesto in quattro anni dopo La vendetta del Signor S del 2020, Il mistero della scuola incantata del 2021, Persi nel tempo del 2022, Missione giungla e Vacanze in Transilvania del 2023, oltre 26 milioni di euro incassati in tutto (solo il primo ne incassò 9,5, arrivando addirittura a scalzare Checco Zalone e il suo Tolo tolo dalla vetta del box office). In tutto questo hanno anche pubblicato una serie su Prime Video, La famiglia reale, suddivisa in due stagioni: la prima è uscita nel 2022, la seconda lo scorso dicembre. Sofia Scalia e Luigi Calagna, questi i veri nomi dei due YouTuber, 26 anni lei e 30 lui, hanno appena pubblicato una delle canzoni della colonna sonora del nuovo film, Scappa, che sicuramente non mancherà nella scaletta dei tre show romani (oggi si esibiranno al Palazzo dello Sport dell’Eur sia alle 14.30 che alle 18, domani alle 15 - biglietti ancora in vendita a partire da 34,50 euro): il videoclip ufficiale ha totalizzato in una settimana 700 mila visualizzazioni su YouTube, praticamente una media di 100 mila al giorno.

L’INDUSTRIA

Dietro ai video per bambini c’è una vera e propria industria. Parlano per Sofì e Luì i numeri: 10,3 miliardi di visualizzazioni complessive sul loro canale YouTube ufficiale (che conta 3 mila video) e 6,8 milioni di iscritti. Su TikTok contano 3 milioni di follower, mentre su Instagram li seguono 1,5 milioni di utenti. Partiti da una cameretta di Palermo, hanno conquistato l’Italia intera con i loro video. Diventando un fenomeno anche fuori dalla rete. Si sono conosciuti e innamorati grazie al cugino di lui, quando Sofia era una studentessa delle superiori di 15 anni e Luigi uno studente di Farmacia di 20 anni. «Avevo un’interrogazione difficile di chimica e siccome lui studiava farmacia, gli ho chiesto aiuto. Fu bravo: presi nove», ha raccontato Sofì in un’intervista al Corriere della Sera. Hanno iniziato a pubblicare su YouTube quasi per gioco, nel 2014, per sfidarsi in giochi divertenti in video da condividere con amici e conoscenti, prima di ritrovarsi a totalizzare in un anno 300 mila iscritti.

GLI ESORDI

Il primo video pubblicato sul loro canale YouTube è una sfida ispirata al film Maze Runner, nella quale Luì e Sofì disegnano un labirinto ciascuno, che poi il partner dovrà cercare di risolvere nel minor tempo possibile. A distanza di più di otto anni la clip conta 5,3 milioni di visualizzazioni: «Vivevamo in un posto lontano da tutto dove eravamo considerati due pazzi che facevano video strani», ricordano. Ad un certo punto il canale YouTube dove caricavano i loro video ha cominciato a stargli stretto. Cinema, musica (a novembre hanno pubblicato l’album di canzoni natalizie Natale con Luì & Sofì), editoria, intrattenimento dal vivo: i Me Contro Te, che Fiorello e Biggio si divertono a imitare con la loro parodia a Viva Rai2, i Ma Senza Se, si sono presi letteralmente tutto. Lo scorso anno avrebbero dovuto sposarsi. Lo avevano annunciato su YouTube, monetizzando anche un momento così intimo e personale come una proposta di matrimonio.

LE NOZZE

Il video, sulle note della loro Principessa, era stato girato nel 2021 sul Lago di Como: ha totalizzato ad oggi 7,3 milioni di visualizzazioni. Nessun allarme: la cerimonia è stata rimandata a causa degli impegni lavorativi di Luì & Sofì (il tour chiuderà il 19 maggio a Bari), che sui palchi dei palasport non mancano di cantare la canzone della proposta, sotto una pioggia di fuochi d’artificio.