“Cursed”, la serie Netflix su Re Artù e le donne

La leggenda di Re Artù raccontata dal punto di vista di una giovane donna, la “strega” Nimue, discriminata per i suoi poteri oscuri e destinata a diventare, pur controvoglia, la celebre Signora del Lago - ovvero colei che consegnerà al futuro re d’Inghilterra la fatale spada Excalibur. Tratto dalla graphic novel di Tom Wheeler e Frank Miller (già autore di Daredevil, Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Sin City e 300),rivisita in chiave fantastica e pop la saga arturiana, trasformandola in una storia di crescita, ribellione e amore fra due adolescenti, Nimue (Katherine Langford, lanciata proprio da Netlfix con la serie Tredici) e Artù, (Devon Terrell, già Barack Obama nel film biografico Barry).Strutturata in dieci episodi, e aperta a una possibile seconda stagione, Cursed conta su un cast giovane e misto, con Shalom Brune-Franklin nel ruolo di Igraine, Gustaf Skarsgård in quello di Merlino, Sebastian Armesto nei panni di Re Uther Pendragon e Daniel Sharman – già Lorenzo il Magnifico nella fiction I Medici – in quelli di un misterioso monaco penitente. Distribuito da Netflix, Cursed sarà disponibile dal 17 luglio sulla piattaforma.