Tormentoni estate 2023, tutte le hit italiane del momento: da “Italodisco” a “Pazza musica”

Ogni estate ha i suoi tormentoni, quelle canzoni che diventano colonna sonora delle nostre giornate sulla spiaggia e delle sere in discoteca in riva al mare. Anche il più refrattario alle melodie pop e commerciali finisce per canticchiarle, c'è poco da fare e da vergognarsi, questo è il loro potere. Il 2023 ha incoronato le nuove glorie dei mesi più caldi e confermate altre, che già negli anni passati ci hanno fatto ballare a ritmo delle loro hit. Vediamo chi si è aggiudicato un posto nell'Olimpo degli artisti dell'estate. Di certo, avrete una bella playlist per scegliere il vostro tormentone del cuore.

Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta: «Senza autotune colano a picco». Il trapper: «Quando il c**o brucia...»

"Disco Paradise" di Fedez, Annalisa e Articolo 31

Fedez è ormai una conferma.

Dopo "Mille" con Achille Lauro e Orietta Berti e "La dolce vita" con Mara Sattei e Tananai, per il 2023 il rapper sceglie due pesi massima della scena musicale: Annalisa e Articolo 31. Voci e stili musicali diversi, che hanno dato vita ad un esperimento sicuramente riuscito.

"Pazza musica" di Elodie e Marco Mengoni

La loro unione ha mandato in visibilio i fan e continuano a farlo ad ogni live in cui cantano questa hit. Lei, dopo "Tribale" e "Bagno a mezzanotte" è protagonista assoluta dell'estate 2023; per lui è un anno da favola, dopo la vittoria a Sanremo con "Due vite" e il successivo quarto posto all'Eurovision. Sicuramente la coppia musicale dell'anno.

"Parafulmini" di Ernia, Fabri Fibra e Bresh

In "Parafulmini" di Ernia, Fabri Fibra e Bresh, la melodia estiva si affianca anche alla critica sociale. Troppi social network, anche nel rapporto tra le persone, ma anche il successo sociale come metro di giudizio per valutare una persona. Il video ufficiale è un'altra chicca, perché si ispira a "Le Iene" di Quentin Tarantino.

"Rubami la notte" di Pinguini Tattici Nucleari

La band bergamasca sforna successi su successi e "Rubami la notte" è compreso in questa sfilza di hit. Romantica, ma al contempo dal ritmo irresistibile. Un omaggio alla vita notturna, spesso scenario di nuove e travolgente storie d'amore.

"Italodisco" dei The Kolors

Si tratta di una nuova pagina nella storia del gruppo capitanata da Stash. "Italodisco", il primo firmato firmato con la casa discografica Warner Music Italy, è destinato a lunga vita. Ritmo travolgente, sa d'estate sin dal primo ascolto ed è impossibile non canticchiare il ritornello.

"Lambada" di Boombdabash e Paola & Chiara

Poteva mai mancare la coppia simbolo degli anni '90 che, a quanto pare, non è mai passata di moda? Sanremo e "Furore" l'hanno dimostrato, e ne è ulteriore conferma il singolo uscito dopo la kermesse musicale, "Mare Caos". "Lambada" con Boombdabash, esperti di tormentoni estivi, diventerà sicuramente un pezzo protagonista dell'estate.

"Aranciata" di Madame

Al momento sembra essere un po' l'outsider, ma Madame con la sua "Aranciata" sa sempre centrare l'obiettivo del successo in ogni suo brano e l'estate è il momento adatto per questo singolo, più profondo di quel che potrebbe sembrare a un primo ascolto.

"Considera" di Colapesce e Dimartino

La coppia rivelazione degli ultimi Festival di Sanremo. Dopo "Musica leggerissima" e "Splash", anche "Considera" si candida a re dell'estate 2023. Naturalmente, conoscendoli, non si tratta solo di melodie pop e orecchiabili. In questa hit si nasconde una riflessione sulla condizione esistenziale dell'uomo.

"Fragole" di Achille Lauro e Rose Villain

Ritmo estivo e tema piccante per "Fragole" di Achille Lauro e Rose Villain. Il cantante si unisce a una delle rapper più talentuose e in ascesa della scena hip hop italiana, dando vita a una sicura hit che sentiremo risuonare nelle spiagge, nei locali e in discoteca.

"Un'altra ora" di Ariete

Giovanissima, ma ormai non più emergente, ma vera e propria artista tra le più apprezzate. Ariete, dopo "Un mare di guai" portata a Sanremo, vuole conquistare i mesi più caldi dell'anno e lo fa con la romantica "Un'altra ora". Una dedica perfetta da fare a chi si ama.

"Bellissimissima" di Alfa

Tra le conferme dell'estate 2023 c'è Alfa. La sua "Bellissimissima" è diventata tra le più cantante e condivise sui social network e non accenna a perdere terreno nei confronti dei colleghi tormentoni.

"Taxi sulla Luna" di Emma, Tony Effe e Takagi & Ketra

Dire Takagi & Ketra significa tormentone estivo immediato. "Taxi sulla Luna" si arricchisce della voci di Emma e Tony Effe, che sul palco hanno dimostrato un incredibile feeling, ulteriore arricchimento per una canzone che è già hit.

"Acquamarina" di Guè e Ana Mena

Anche Ana Mena negli ultimi anni si è imposta come immancabile protagonista dell'estate italiana. Nel 2023 si trasforma addirittura in sirena nel video ufficiale di "Acquamarina". La sua voce, unite alle barre del rapper Guè, creano un mix da non sottovalutare. Un contendente alla corona di tormentone dell'estate.

"Ci pensiamo domani" di Angelina Mango

Figlia d'arte Angelina, il suo cognome sa di autorialità, di padronanza sul palco, di talento puro. E lo ha dimostrato sin dalla sua partecipazione all'edizione 2023 di "Amici di Maria De Filippi". La sua "Ci pensiamo domani" è tra le canzoni più ascoltate in streaming.

"Vetri neri" di Ava, Anna e Capo Plaza

Qui siamo nel campo del rap più puro con la collaborazione di tre artisti tra i più in voga e amati della scena hip hop italiana. "Vetri neri" di Ava, Anna e Capo Plaza continua a scalare le classifiche e a guadagnare posizioni.

"Bon Ton" di Drillionaire, Sfera Ebbasta, Blanco, Lazza e Michelangelo

Una squadra fortissimi, è il caso di dirlo. "Bon Ton" riunisce uno dei producer più importanti del momento, grandi talenti della scena pop e rap e lo storico produttore di Blanco. Un pezzo che si candida a diventare icona dell'estate di ognuno di noi.

"Hoe" di Tedua e SferaEbbasta

Hit che proviene dal nuovo album di Tedua. Il featuring con SferaEbbasta sicuramente ha dato il suo contributo nel renderla una delle canzoni dell'estate 2023. E già sui social è una delle colonne sonore più usate dagli utenti per le loro stories.

"Gelosa" di Finesse, Shiva, SferaEbbasta e Guè

SferaEbbasta inarrestabile. Se si contano le collaborazioni è davvero lui l'unico re dell'estate di quest'anno. Con "Gelosa" si tratta sempre di hip hop, ma questa volta a firmare il pezzo con lui ci sono Shiva e Guè.

"Un altro mondo" di Merk & Kremont con Tananai e Marracash

Canzone da ascoltare in spiaggia e nei locali. I produttori Merk & Kremont firmano il loro primo pezzo in italiano e nel farlo scelgono il lanciatissimo Tananai, reduce dal successo di Sanremo, e il rapper Marracash.

"Pelè" di Rhove

Dopo "Shakerando", Rhove ci riprova con "Pelè". In questa nuova hit unisce rap e urban francese per parlare della vita di periferia e c'è da scommettere che il risultato diventerà virale, d'altronde Rhove è un esperto nel campo dei tormentoni.

"Non litighiamo più" di Rocco Hunt

Chiudiamo questa carrellata di brani con un altro artista che di tormentoni se ne intende. "Non litighiamo più" di Rocco Hunt è l'ennesima hit del rapper napoletano che canteremo quest'estate senza stancarci.