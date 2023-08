Cefalonia, l'alternativa low cost per l'estate 2023: hotel a 40 euro, ombrellone e lettini (a volte) gratuiti e cene di pesce a 15 euro

Con il caro vacanze che corre è necessario trovare mete alternative (e low cost) alle inflazionate (e carissime) Ibiza e Mykonos, per dirne alcune. In tutta Europa prezzi alle stelle, così i turisti cercano angoli di paradiso dove potersi godere un po' di meritato relax senza per questo indebitarsi. Dopo l'Albania un'altra località che possiamo proporre è la Cefalonia. Le incontaminate acque di Cefalonia oltre a essere bellissime sono anche ricche di storia. La grande isola greca ha ospitato Ulisse, il leggendario Re raccontato da Omero. Fortunatamente, non ci vogliono 10 anni per arrivarci. L’isola del pino nero, è la maggiore tra le sette sorelle delle Isole Ionie ed è senza alcun dubbio uno dei paradisi naturali più mozzafiato della Grecia. Ed è anche super economica.