Dieta Flash dell'estate, come dimagrire 5 chili in 3 giorni: menù (giorno per giorno), schema e consigli del "miracoloso" regime alimentare

È tempo di vacanze. Con il grande esodo alle porte milioni di italiani si preparano a partire, le valigie sono pronte ma rimane (per alcuni) la "temutissima" prova costume da superare. Per chi arriva all'estate 2023 in una forma fisica non perfetta arriva in soccorso una perfetta dieta last minute che vi permetterà di perdere 5 chili in tre giorni. C'è da sottolineare che questo tipo di diete non permette risultati duraturi ma se lo scopo è perdere velocemente quei chiletti in più ecco la soluzione. La Dieta Flash dell'estate è un regime ipocalorico (sicuramente) poco equilibrato che per questo non può essere prolungato per oltre 3-4 giorni. Vediamo insieme dunque lo schema e il menù da seguire.