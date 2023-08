Caro vacanze, la mappa da Forte dei Marmi a Mondello: in Versilia 20 euro per cornetto e cappuccino, a Rimini un b&b costa oltre 150 euro

Dai voli alla benzina auto, dagli hotel ai b&b, dal ristorante all'ombrellone, l'estate 2023 si caratterizza per un importante caro vacanze in Italia. Secondo le statistiche più recenti infatti, le spese per viaggi, alloggi e pacchetti turistici nella penisola stanno crescendo in modo esponenziale. A finire nel mirino del caro vacanze sono località di mare, montagna e le città d'arte. Ma quali sono le regioni italiane più care per le vacanze estive 2023? Secondo i dati che circolano in rete si scopre che a risentirne maggiormente sono le regioni turistiche chiave come Lazio, Lombardia e Toscana.