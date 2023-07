Da “Due vite” a “Pazza musica” in duo scatenato con Elodie: un trionfo per Marco Mengoni che chiude a Roma davanti a 60mila fan il suo primo tour negli stadi

Pazza musica per una pazza Roma che celebra Mengoni in una festa lunga un giorno intero, con i suoi amici di sempre, Samuele Bersani, Ariete, Bresh, Elodie e Gazzelle, e i 60 mila fan, compagni di cammino, dai talent fino al podio di Sanremo, con il sacco a pelo, accampati al Circo Massimo, già da venerdì sera. Per rubare momenti delle prove (il video che lo ritrae sexy in canottiera con una travolgente Elodie, che canta e ride, è già un cult) e per assicurarsi un posto sotto al palco. Si accende con Cambia un uomo, la tappa finale del suo tour estivo, il primo negli stadi, e poi più di due ore di musica con il meglio della sua produzione da Credimi ancora a Due nuvole, da L'essenziale a Pazza musica in duo con Elodie, fino a Due vite (brano con cui ha vinto Sanremo e partecipato all'Eurovision) e Ti aspetto con cui ha chiuso la serata, soto i fuochi d'artificio