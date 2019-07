Remo Anzovino a Castel Sant'Angelo per “Notti di Musica al Castello”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il compositore e pianistaè protagonista di, la rassegna promossa dal Polo Museale del Lazio nell’ambito di ArtCity 2019, con un concerto esclusivo nella Capitale in programma domani a Castel Sant’Angelo alle 21. Dopo l’ultimo album di inediti “Nocturne” per Sony Music (registrato tra Tokyo, Londra, Parigi e New York), per Anzovino è arrivato il Nastro D’Argento 2019 per le colonne sonore originali dei film “Hitler contro Picasso e gli altri”, “Van Gogh tra il grano e il cielo” e “Le Ninfee di Monet”, per la serie di grande successo “La Grande Arte al Cinema” di Nexo Digital, con la menzione speciale musica Dell’Arte «per aver reso più intensa la narrazione aggiungendo emozione alle emozioni che l’Arte riesce ad esprimere al grande pubblico attraverso il successo degli eventi speciali di cui è protagonisti».Attualmente l’artista sta registrando una nuova colonna sonora cinematografica per il film “Frida Viva La Vida” che uscirà nei cinema a fine novembre. Il concerto di Anzovino a Castel Sant’Angelo fa inoltre parte della rassegna «Pianissimo», che all’interno delle «Notti di Musica al Castello» è interamente dedicata al pianoforte e ai suoi virtuosi talenti nazionali e internazionali.