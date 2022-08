Il 6 agosto l'ultima serata del Castel Sant'Angelo in Music: sul palco Giovanni Truppi

RIETI - Il Castel Sant'Angelo In Music chiude in bellezza con l'ultima data, questo sabato (6 agosto), quando salirà sul palco Giovanni Truppi. Un artista raffinato e noto a livello nazionale fa tappa nel Reatino dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, dove il cantautore campano ha fatto molto parlare di sè anche grazie alla qualità dei suoi testi.

Una carriera, quella di Truppi, che va avanti da diversi anni e che nel tempo ha spaziato tra più generi: le soddisfazioni non hanno tardato ad arrivare ed oggi il cantautore può vantare 6 album all'attivo e la vittoria del Premio Tenco nel 2015. Un artista raffinato e capace di scrivere brani profondi, vicini al cantautorato "della vecchia scuola", che sembra non perdere mai il suo fascino. Per convincersene basti ascoltare "Amori che non sanno stare al mondo", "Tutto l'universo", "La nostra ultima notte d'amore" o "Tuo padre, mia madre, Lucia" portata all'ultimo Festival di Sanremo.

Ingresso libero e stand gastronomici al Laghetto di Canetra, dove Truppi è atteso sabato sera per un evento che certamente non lascerà delusi gli amanti della canzone d'autore.