Sanremo 2022, pagelle quarta serata. Maria Chiara Giannetta: «Volevo fare l'intelligente ma dopo Drusilla sarà difficile»

La speranza è che si chiuda prima. Ieri Amadeus ci ha mandato a letto alle due di notte. Ma anche stasera canteranno tutti e 25 i cantanti in gara quindi preparatevi a bere taniche di caffè: la notte sarà lunga. La co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2022 sarà Maria Chiara Giannetta, 29 anni, attrice protagonista della fortunata fiction di Rai1 Blanca. Un'altra scommessa (speriamo fortunata) di Amadeus. Anche se lei per prima sa già che sarà un compito arduo: «Volevo fare quella simpatica e intelligente ma dopo Drusilla, che è stata meravigliosa, dovrò cambiare strategia», ha dichiarato. Apprezziamo l'onestà.

E' la serata delle cover: le più attese? Achille Lauro e Loredana Berté che canteranno "Sei Bellissima", Emma che si esibirà con "Baby one more time" di Britney Spears con Francesca Michielin. E poi un fuoriprogramma: Jovanotti è arrivato a Sanremo. Il cantautore è stato visto all'Hotel Globo, quello adiacente al Teatro Ariston. Lorenzo è l'autore del brano di Gianni Morandi «Apri tutte le porte». Stasera potrebbe apparire sul palco, accanto all'eterno ragazzo nella serata delle cover per un medley con anche Mousse T.

E poi il ritorno dell'inimitabile Beppe Vessicchio che era risultato positivo al Covid: «Ci sarà, ma fate finta di non saperlo», conferma il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo. Vessicchio sarà all'Ariston per accompagnare Le Vibrazioni.

Pochi, anzi pochissimi super ospiti. L'attore Lino Guanciale e i Pinguini Tattivi Nucleari che si esibiranno dal palco della Costa Toscana.

