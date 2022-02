Sanremo 2022, pagelle terza serata: Drusilla e la stoccata alla Zanicchi (10), Lauro che delusione (5), l'orario è un'agonia (0)

Drusilla Foer 10 Dopo Ornella Mut(a) e Lorena che si è salvata giusto in zona Cesarini, finalmente arriva una padrona del palcoscenico. Ancora non ha fatto granché ma basta il suo "sei pazzo?" per amarla già. Classe, ironia ed eleganza. Dimostrazione che non serve scioccare per forza per lanciare un messaggio. Come quando si presenta mascherata da Zorro: «Avevano paura di un uomo vestito da travestita e mi sono travestita». E poi asfalta la Zannicchi che scherza sulla sua diversità: «Ho diverse cose più di te... sono colta». Peccato che il suo monologo è andato in onda all'1.30 di notte. Pazzi.

L'orario 0 E' un'agonia. Chiunque di noi si fosse illuso che Amadeus quest'anno ci mandasse a dormire ad un orario decente si è dovuto ricredere purtroppo. Come dice Drusilla: «S'è fatta 'na certa». E' una lunghissima notte.

Mahmood e Blanco 9 Ma veramente dobbiamo andare avanti fino all'1.50? Chiudiamo l'Ariston. Mahmood e Blanco hanno già vinto. Almeno per noi.

Cesare Cremonini 9 Belle le canzoni, bella la giacca, bello lui. Dov'è il codice per votarlo? Quest'atmosfera da concerto mi ha portato sul sito di ticketone. E ho detto tutto. Nessuno vuole essere Robin, ma tutti vorrebbero essere lui.

Saviano 6 Il voto è all'orario. Perché mettere in scaletta l'omaggio a Falcone e Borsellino alle 22.30 con metà del pubblico già tramortito dal sonno? Davvero tutto quello che c'era prima era irrinunciabile? Si poteva fare meglio.

Achille Lauro 5 La verità è che ci aveva abituato troppo bene con le sue performance dello scorso anno. E invece quest'anno non decolla. Neanche con i look. Lauro plagia se stesso: la canzone sembra già di averla sentita mille volte (ah, perché non era Rolls Royce?). Un vero peccato.

Sangiovanni 7 Ecco la canzone che balleremo quest'estate. Perfetta come sottofondo per le storie su Instagram. Sangio non smentisce la sua età (giustamente).

Noemi 7 Si esibisce per ultima all'1.25 ma ne vale la pena. Bella, elegantissima, non sbaglia un colpo. La voce è graffiante come al solito. Noemi non ha più paura. E si vede.

Martina Pigliapoco 5 Anche qui l'insufficienza non è all'ospite ma alla scaletta. Qual è il senso di invitare una carabiniera per parlare di una storia drammatica come il suicidio sventato di una madre e mandarla in onda all'una di notte? Certe logiche davvero sfuggono.

La Rappresentante di lista 6 Il motivetto ti entra in testa d'accordo, ma dargli il podio anche no.

Elisa 9 Cosa puoi dire ad una voce così? Elisa gareggia in una categoria tutta sua: divina.

Emma 8 Si mangia il palcoscenico, non c'è niente da fare. Ci mette anima e voce. Promossa a pieni voti.

Giusy Ferreri 6 Stasera l'audio funziona. Miracolo! Meglio della prima sera. Ma vorrei parlare con chi ha pensato che quel megafono fosse una buona idea. Utile giusto a fine serata per risvegliarci.



Gianni Morandi 8 C'è veramente qualcuno che non vuole bene a Gianni Morandi? Da quando ha iniziato a cantare sento l’impulso di correre, saltare, riordinare casa, spostare mobili e altre cose che solitamente non ho mai voglia di fare. Non toccate l'eterno ragazzo.

Tananai 4 Dopo il disastro della prima esibizione, questa sera è pure peggio. Non ce la fa proprio.

Ditonellapiaga e Rettore 8 La chimica c'è. Il duo spacca. Brave.

Highsnob e Hu 7,5 Lui è Achille Lauro prima della cura. Difficile prendere sul serio uno che ha tatuato il proprio nome sul sopracciglio. Ma loro ci riescono. Sono la sorpresa di questo Festival. Canzone intensa. Bello l'abbraccio finale.

Rkhomi 4 Si è guadagnato la presenza tra i big e la domanda è: perchè? Stava sfornando dei biscotti quando gli è venuta l'improvvisa voglia di cantare. Peccato non si capisse niente.

Fabrizio Moro 6 Canta canzoni diverse, ti prego. Fabrizio cucina sempre la stessa ricetta, buona per carità. Ma dopo un po' la solita minestra stufa.

Aka 7even Non se ne va da quel palco finchè non fa 200 punti al Fantasanremo. La canzone comunque piace. E l'applauso del pubblico in sala lo dimostra.

Massimo Ranieri 8 Anche lui, come Iva Zanicchi, ha fatto un patto con il diavolo. A 70 anni ha ancora una voce straordinaria. Che invidia.

Dargen D'Amico 8 Il tormentone è servito. Si balla davvero. Peccato si sia vestito al buio, forse è per questo che tutta l'orchestra ha gli occhiali da sole.

Irama 8,5 La canzone dedicata alla nonna è commovente. Il look alla Piero Pelù però poteva pure evitarselo.