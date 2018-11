Kidjo e Brexit Orchestra: in 5 mila all'Auditorium per la chiusura di RomaEuropa

Oltre cinque mila spettatori per il Gran Finale del RomaEuropa Festival all'Auditorium Parco della Musica. Domenica 25 novembre sono stati migliaia gli spettatori intervenuti alla giornata di chiusura del Romauropa festival realizzata in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma.



Dalla sala Santa Cecilia alla Petrassi, passando per la Sinopoli e il Teatro Studio Borgna, si sono susseguiti cinque concerti dove protagonista è stata la grande musica a cavallo tra generi e contaminazioni.



Protagonisti assoluti la star del Benin Angélique Kidjo nella sua unica data italiana di presentazione del nuovo disco

Remain in Light by Talking Heads

, Matthew Herbert, per la prima volta in Italia sul palco della Sala Santa Cecilia con la sua Brexit Big Band (comprendente New Talents Jazz Orchestra e Coro Jazz del Conservatorio di Santa Cecilia), l’artista visivo e musicista giapponese Ryoji Ikeda in un doppio appuntamento e il pianista e musicista contemporaneo Franco D’Andrea insieme al suo Octet.



Una grande festa per salutare la fine della trentatreesima edizione del festival che ha visto molti dei suoi appuntamenti in programma svolgersi in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, collaborazione che si rinnoverà anche per il prossimo anno.

