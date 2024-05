Astol, in uscita venerdi 17 maggio il nuovo EP “Amori (Giu ’23 – Mag ’24)”

Anticipato dal brano “Torna da me” feat. Daniel Cosmic, sarà disponibile da venerdì 17 maggio “Amori” (BeatSound/ADA Music Italy), il nuovo EP di ASTOL, che continua a collezionare milioni di click: +150Mln streaming Spotify, +12,8 Mln Like TikTok, +114Mln views YouTube. Dallo stesso giorno in radio il nuovo singolo “ALL’OLD” feat. I Desideri. Il lavoro che chiude e delimita idealmente quest’ultimo anno discografico di ricerca e sperimentazione, raccoglie “Sirena”, “Fino alle 6”, “Bella e stronza” e “Romantica e bugiarda” feat. Biondo, e altri 3 nuovi inediti.

La traccia “Torna da me” rappresenta l’importante ritorno di Astol insieme a Daniel Cosmic, dopo il successo che hanno riscosso insieme nel 2019 con brani come “Fulmine” (15Mln di stream su Spotify e oltre 10Mln di views su YouTube), “Fuoco” (oltre 10Mln di riproduzioni complessive), “Momenti” e “Proibito” (10Mln e più di riproduzioni totali). Quell’anno è stato ricco di concerti e ha posto le basi per la scrittura del libro “Dastol. Luna Piena” (Mondadori Electa), che raccontava quel periodo, la scoperta del loro universo artistico e la loro amicizia. I due artisti che dopo 5 anni finalmente tornano a far emozionare i loro affezionatissimi fan, pubblicano un singolo che ricorda un amore passato.

“All’Old” vede una collaborazione con I Desideri, la quarta in ordine di tempo, dopo oltre 20Mln di stream collezionati con “Sorridi”, “Trovati un altro” e “Uragano”.

Il tema centrale dell’Ep è l’amore, le 7 canzoni sono i racconti e le emozioni di 7 storie diverse vissute dall’artista, che si identifica per la forza delle immagini che sceglie, le esperienze che mette in musica e il lessico che utilizza, di impatto per tutti ma poetico al tempo stesso. Giugno 2023 - Maggio 2024 è il periodo racchiuso in questi 7 brani, un anno fitto di impegni dal vivo in giro per l’Italia, attività che è da sempre al centro del mondo di Astol. Una fase in cui l’artista ha lavorato, è cresciuto, e con questo EP cerca e vuole porre il primo tassello, il primo step del futuro che verrà. La fine di un anno di transizione e l’inizio di un qualcosa di nuovo.