Geolier, nuovo album "Dio lo sa" in uscita il 7 giugno

Dopo uno spoiler inaspettato e spettacolare che ha visto coinvolta tutta la squadra del Napoli prima del match di sabato 11 maggio Geolier (nome d'arte di Emanuele Palumbo, 24 anni), il noto rapper napoletano, vincitore della serata delle cover e dei duetti al Festival di Sanremo 2024 ha annunciato il suo nuovo album "Dio lo sa" uscirà il 7 giugno. Disponibile da oggi, invece, la pre ordinazione.

La novità, d'accordo col rapper, è stata spoilerata durante la partita Napoli – Bologna di sabato: alcuni giocatori della squadra, come ripreso dai social del Club, hanno indossato una maglia con la scritta “Geolier, Dio lo sa, 7 giugno", il titolo e la data di uscita del terzo e nuovo album dell’artista.

Gli spoiler e le prossime date

Il rapper aveva già pronunciato le parole “Dio lo sa” sul palco del Primo maggio, alla fine di un sentito discorso sulla presenza ancora oggi di tante diseguaglianze sociali, che aveva colpito particolarmente pubblico e critica.

L’annuncio del disco arriva dopo la pubblicazione, avvenuta venerdì, del singolo “El pibe de oro" prodotto da Poison Beatz e da “L’ultima poesia”, brano certificato platino, in cui insieme a Ultimo racconta la fine di un amore.

Nell’attesa di qualche dettaglio in più, Geolier si prepara al suo prossimo tour, che inizierà tra poco più di un mese e lo vedrà esordire live il 15 giugno allo Stadio di Messina, per poi approdare il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer Festival (5 luglio), Fiera Milano Live (6 luglio), Sonic Park a Stupinigi TO (12 luglio) e Oversound Music Festival a Gallipoli (12 agosto).

Carriera artistica

Forte delle sue radici (ci tiene a specificare di essere di Secondigliano, un quartiere della periferia di Napoli) in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena.

Il suo ultimo disco, “Il coraggio dei bambini”, certificato sei volte platino, è stato al primo posto della classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top album fimi (federazione industria musicale italiana) 2023.

Oltre a una pioggia di certificazioni - 67 dischi di platino e 27 ori collezionati in totale - Geolier, nelle classifiche di fine anno di Vevo (Video Evolution, sito internet di distribuzioni musicali), è stato al primo posto della top 10 artisti Italia, con 253.1 milioni di visualizzazioni, e al terzo posto della top 10 video Italia con “Come vuoi”.

Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “I p' me, tu p' te", certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e al primo posto della classifica top 50 Italia di Spotify e della top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200.

A marzo è uscito il suo singolo “L’ultima poesia” in cui canta insieme a Ultimo, brano che ad oggi è certificato platino. Dopo due tour l’anno scorso, che lo hanno visto esibirsi per tutto lo stivale, con il tutto esaurito in ben quattro date al PalaPartenope di Napoli, adesso è pronto per l’estate con il suo “Geolier live 2024”.