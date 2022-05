Eurovision, la diretta della finale: il medley di Laura Pausini in apertura, poi la flag parade

Eurovision, la diretta della finale. Al PalaOlimpico di Torino sabato 14 maggio va in scena l'ultima serata del contest musicale. Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan presentano l'evento, eccezionalmente in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin lo scorso anno. La band romana sarà ospite e si esibirà con il brano "Supermodel". In gara per il nostro Paese ci sono invece il duo Mahmood-Blanco, vincitori a Sanremo con "Brividi". Sfideranno gli altri 24 rappresentanti delle nazioni in gara. Favorita la band ucraina Kalush Orchestra, con il brano Stefania in lingua originale.

Eurovision 2022, la scaletta della finale: apre la Repubblica Ceca, Maneskin superospiti, attesa per Mahmood e Blanco

La diretta della finale

21.20 - Tornano le spanish vibes del romeno Wrs, che ha conquistato la finale con “Llamame”, il cui ritornello entra subito in testa. Il suo è un canto dedicato all’amore, alle sofferenze e agli ostacoli che spesso una relazione può incontrare anche per influenze provenienti dall’esterno. La voce c’è, la performance ha sempre un effetto un po’ borderline.

21.15 - Aprono la serata i cechi We Are Domi, che giovedì erano invece stati gli ultimi a esibirsi nella seconda semifinale. Una scarica di energia elettro-pop, la loro “Lights off” (in inglese) è tra le canzoni più coinvolgenti di questo Eurovision. La cantante Dominika promossa balla e coinvolge il pubblico.

21.06 - Ora la flag parade. Tutti i finalisti sfilano sul palco con le bandiere.

21.00 - Con l'esecuzione di Give peace a chance di John Lennon, in piazza San Carlo con i Rockin'1000 a dar vita a una sorta di Quarto Stato della Pace, si è aperta la finale dell' Eurovision Song Contest, accolta dall'applauso del Pala Olimpico. Laura Pausini canta il suo medley. In fila Benvenuto, Le cose che vivi, Io Canto, La solitudine e Scatola, il suo ultimo singolo.

20.55 - «Molto presto nella finale dell' Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra terra. Credo che, alla fine, questa parola sarà "Vittoria!"». Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio su Telegram per sostenere la band ucraina impegnata della gara. «Europa, vota per la Kalush Orchestra, al n.12. Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo l'Ucraina!», è l'invito di Zelensky.

20.50 - Gonna gialla e giacca blu elettrico, trucco giallo blu. Cristiano Malgioglio sceglie i colori dell'Ucraina per l'outfit della serata finale da commentatore su Rai1 dell' Eurovision Song Contest 2022.

La scaletta della finale

Repubblica Ceca: We Are Domi - Lights Off Romania: WRS - Llámame Portogallo: MARO - Saudade, Saudade Finlandia: The Rasmus - Jezebel Svizzera: Marius Bear - Boys do cry Francia: Alvan & Ahez - Fulenn Norvegia: Subwoolfer - Give that wolf a banana Armenia: Rosa Linn - Snap Italia: Mahmood & Blanco - Brividi Spagna: Chanel - SloMo Olanda: S10 - De diepte Ucraina: Kalush Orchestra - Stefania Germania: Malik Harris - Rockstars Lituania: Monika Liu - Sentimentai Azerbaijan: Nadir Rustamli - Fade to black Belgio: Jérémie Makiese - Miss you Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die together Islanda: Systur - Með hækkandi sól Moldavia: Zdob si Zdub & Advahov Brothers - Trenuletul Svezia: Cornelia Jakobs - Hold he closer Australia: Sheldon Riley - Not the same Regno Unito: Sam Ryder - Space man Polonia: Ochman - River Serbia: Konstrakta - In corpore sano Estonia: Stefan - Hope

A che ora cantano Mahmood e Blanco?

L'esibizione di Mahmood e Blanco è prevista alle ore 21.54. Secondo la rigida scaletta dell'Eurovision, la meravigliosa "Brividi" sarà ascoltata da tutta Europa nella prima metà della serata. Da quel momento in poi il resto del Continente potrebbe decidere di premiare la canzone vincitrice dell'ultimo Sanremo, regalando all'Italia un incredibile bis dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno.

Come si vota

Il giudizio è formato per il 50% dal pubblico che si esprime tramite televoto e per il restante 50% da una giuria di esperti. I risultati vengono sommati e decretano il vincitore finale. Ogni telespettatore può esprimere al massimo 5 preferenze. Ecco come votare: