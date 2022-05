Eurovision 2022, la finale del contest a Torino: l'Italia fa il tifo per Mahmood e Blanco

Al PalaOlimpico di Torino sabato 14 maggio va in scena l'ultima serata del contest musicale. Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan presentano l'evento, eccezionalmente in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin lo scorso anno. La band romana sarà ospite e si esibirà con il brano "Supermodel". In gara per il nostro Paese ci sono invece il duo Mahmood-Blanco, vincitori a Sanremo con "Brividi". Sfideranno gli altri 24 rappresentanti delle nazioni in gara. Favorita la band ucraina Kalush Orchestra, con il brano Stefania in lingua originale.

Brividi, testo e significato: Mahmood e Blanco all'Eurovision 2022 con la canzone di Sanremo