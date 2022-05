Maneskin, Damiano in stampelle: esibizione all'Eurovision a rischio? Fan preoccupati

Tutto è pronto per la finale dell'Eurovision 2022 che si terrà domani 14 maggio a Torino. Gli italiani fremono per scoprire se anche quest'anno il premio rimarrà in casa grazie a Mahmood e Blanco. Come super ospiti della sarata ci saranno i Maneskin vincitori dello scorso anno e ormai orgoglio nazionale. Ma solo poche ore fa i fan si allarmano. Damiano David, frontman della ban romana, appare su Instagram con una stampella in mano.

Eurovision 2022, Damiano David preoccupa i fan

Subito sui social è scattato l'allarme: «Povero» e ancora «Damiano che si sfascia prima dell'Eurovision...»

Certo sul palco l'esibizione rock'n'roll con tanto di stampella rischia di essere poco rock e molto roll, o forse il contrario visto che parliamo dei Maneskin...

Cosa è successo

Ma cosa è successo a Damiano? A fare chiarezza è stato Damiano David stesso, concedendo un’intervista esclusiva a La Stampa. «Mi sono slogato una caviglia a Londra ieri girando il videoclip di Supermodel. Stringerò i denti, ho fatti altri show messo peggio, con una spalla che mi usciva» ha commentato il frontman della band romana, tranquilizzando tutti.

Domani sera, insomma, nonostante il dolore, il cantante sarà presente alla finale di Eurovision e a Torino canteranno dal vivo Supermodel, il singolo uscito oggi