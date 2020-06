Elodie in difesa di Sergio Sylvestre dopo la gaffe sull'Inno: «Schifata dai commenti razzisti»

Elodie scende in campo in difesa di Sergio Sylvestre, reduce dalla gaffe sull'Inno di Mameli cantato con qualche incertezza all'Olimpico prima della finale di Coppa Italia fra Juve e Napoli. «Sono schifata nel leggere commenti razzisti. Sergio ieri era emozionato, e voi l'avete offeso. Non ve lo meritavate un Inno nazionale cantato da Sergio, questo è il problema. Sono schifata, mortificata, dispiaciuta. Questo è fare del male alle persone gratuitamente. Siete delle brutte persone. Delle m.., anzi». È lo sfogo che Elodie affida ad Instagram, dove -in una delle sue stories- difende a spada tratta l'amico e collega Sergio Sylvestre dopo le polemiche sull'Inno.

Elodie io ti amo pic.twitter.com/2oUlADl0LQ — riluttante (@maniconio) June 18, 2020

