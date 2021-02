Dopo le musiche per Dior e per Dante, un Pinocchio dark: online da Berlino l'opera rock per bambini di Lucia Ronchetti

Sarà presentata domenica 28 febbraio alle ore 11 sul sito web della Staatsoper Unter den Linden di Berlino l’anteprima “Pinocchios Abenteuer” di Lucia Ronchetti, première online dell'opera per bambini “Le avventure di Pinocchio” in lingua tedesca.

«La vicenda tragicomica del burattino», spiega la compositrice romana, «è narrata da Collodi in un italiano semplice, pensato per un pubblico di bambini. Un linguaggio con espressioni gergali, ironia e giochi, in cui ogni parola diventa un rintocco, un tonfo, una schivata. Ed è da questa struttura che nasce la dinamica della mia partitura con l’alternarsi di brevi scene, molto contrastanti, e rimandi a musica popolare, colta e rock».

Pink Floyd

Ai Pink Floyd, con il brano “One of these Days”, il compito di evocare la balena che inghiotte Pinocchio. Il Paese dei Balocchi, il Circo e il Teatro si materializzano nello stile di Nino Rota e Julius Fučík. Mentre alle ritmiche del Petrushka di Strawinsky spetta la responsabilità di riprodurre le corse sfrenate del burattino, perennemente inseguito.

«Pinocchio è una fiaba violenta», continua, «e anche se nei vari adattamenti è stata edulcorata, resta un percorso di iniziazione faticosissimo, selvaggio e pieno di pericoli».

Dior

Ronchetti, 57 anni, ha un’immaginazione non convenzionale, cultura diffusa e ironia. Autrice di musica dei nostri tempi, di spartiti per il teatro musicale, Ronchetti è conosciuta e applaudita soprattutto all’estero, anche se è in Italia che ha costruito la sua figura professionale (prima del dottorato alla Sorbonne, Conservatorio e Laurea umanistica a Roma). Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa italiana di Dior, le ha commissionato le musiche di un défilé per le scorse collezioni: in una cattedrale, reinventata con luci e colori, la performance “Sangu di rosa” che ha visto sfilare abiti leggeri e suoni secolari.

Direttore del settore musica alla Biennale

Ronchetti, che è docente di composizione ai Ferienkurse di Darmstadt e Professore di composizione invitato presso la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, è stata nominata direttore del settore Musica della Biennale di Venezia. A giugno, il debutto dell’opera Inferno, da Dante, alla Frankfurt Oper.

Per il suo “Pinocchios Abenteuer” sarà possibile accedere gratuitamente allo streaming per 30 giorni su www.staatsoper-berlin.de. In anni recenti Lucia Ronchetti ha presentato alla Staatsoper Unter den Linden le opere di teatro musicale “Ultimo desiderio”, “Lezioni di tenebra” e “Rivale”. La compositrice ha scritto “Le avventure di Pinocchio” nel 2015 per l'Ensemble Intercontemporain. Per il testo, si è attenuta strettamente alla versione originale di Carlo Collodi, mentre un soprano interpreta Pinocchio, due burattinai e cinque strumentisti si calano nei tanti personaggi secondari della storia, in un'entusiasmante combinazione di musica e spettacolo che racconterà l'avventuroso viaggio di Pinocchio da pupazzo di legno a bambino, ad adulti e bambini di ogni età.

La nuova produzione per la Staatsoper Unter den Linden è diretta da Adrian Heger con la regia di Swaantje Lena Kleff e il soprano Sarah Aristidou nel ruolo del titolo. Burattinai Leonie Euler ed Emilia Giertler. Violino Henny-Maria Rathmann, violoncello Isa von Wedemeyer, contrabbasso Kaspar Loyal, corno Merav Goldman, batteria Martin Barth della Staatskapelle Berlino.

