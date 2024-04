Domenica 7 Aprile 2024, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Un caloroso boato degli 8mila fan presenti ha salutato l’ingresso di Emma, a sorpresa sul palco del Nelson Mandela Forum con Annalisa. Le due artiste hanno cantato insieme il singolo di Emma portato al Festival di Sanremo 2024 “Apnea. Una data sold out da mesi per la quale sono radunati al Mandela Forum 8mila fan da tutta la Toscana e non solo. Un grande show con un palco super.