Margherita Vicario, lo "Show Time Tour 2023" parte con un doppio sold-out a Roma

È partito alla grande con un doppio sold-out a Roma, presso Largo Venue venerdì 24 e sabato 25 novembre, lo “Showtime Tour 2023” di Margherita Vicario: il vario e coinvolgente live concert prodotto da Vivo Concerti in arrivo il 30 novembre al Teatro della Concordia di Torino, l’1 dicembre al Viper Theatre di Firenze, il 3 dicembre all’Alcatraz di Milano, il 5 dicembre all’Hall di Padova e il 6 dicembre all’Estragon di Bologna.

Poliedrica cantautrice, attrice e regista, Margherita riabbraccia così il suo pubblico, accompagnata da una super band d’eccezione, portando in scena – oltre alle amate canzoni del passato – il concentrato di energia della nuova musica di “Showtime” (Island Records – Universal Music Italy, Metatron, Dade) – il podcast-musicale e EP di prossima uscita. Dopo i brani “Ave Maria”, dedicato alla rabbia femminile, e “Canzoncina”, sul tema del cambiamento climatico, è uscito il 15 novembre il nuovo singolo “Magia”: di tutte le canzoni di “Showtime” è forse la più intensa – scritta dalla cantautrice e da Andrea Bonomo, composta da Dade e Edwyn Roberts, e prodotta da Dade – parla della guerra dal punto di vista di donne e bambini. Un live show che invita quindi a riflettere, a emozionarsi, ballare e lasciarsi andare. In tutte le date del tour Margherita indosserà le creazioni della maison Vivienne Westwood. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.it e in tutti i punti vendita autorizzati (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali).

SHOWTIME TOUR 2023 - CALENDARIO