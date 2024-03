Annalisa vince il "Global Force" ai Billboard Women in Music

Annalisa ha vinto il premio 'Global Force' ai Billboard Women in Music Awards a Los Angeles , Stati Uniti. "È un onore per me condividere questa serata con grandi artiste che ammiro tanto e che sono uno dei motivi per cui anch'io sono un'artista", ha dichiarato la cantautrice ritirando il premio. "La musica pop ha la magia di diffondere messaggi con parole semplici e un ritmo che fa ballare l'anima. Avere la possibilità di essere qui in rappresentanza del mio Paese e condividere questo messaggio per me è la vittoria più brillante. Grazie alla mia gente, al mio team, grazie a tutti con tutto il cuore", ha aggiunto. L'artista originaria di Savona ha ricevuto il riconoscimento che viene conferito alle star della musica che si sono distinte nel panorama internazionale e che sono da ispirazione per le giovani generazioni. (LaPresse)