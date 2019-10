Quando il party è un programma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande festa in un locale vicino Porta Portese per il lancio di Valorose il nuovo programma di Serena Dandini al via da domani su Sky Arte. L'artista, in elegante completo nero e camicia con figure stilizzate, ha accolto gli amici arrivati per brindare con lei alla buona riuscita della nuova avventura televisiva che racconta la storia di donne spesso dimenticate ma che invece con il loro esempio hanno contribuito a cambiare il destino di altre donne. «Oggi bisogna solo festeggiare senza pensare ad altro» ha detto scherzosamente la conduttrice televisiva, particolarmente orgogliosa di essere riuscita a portare sul grande schermo un progetto al quale tiene in maniera particolare.Fra gli ospiti non poteva mancare Corrado Guzzanti che proprio insieme alla Dandini ha dato vita ha indimenticabili sketch televisivi. Anche Maria Sole Tognazzi, Yvonne Sciò e l'affascinante protagonista di Romanzo Criminale, Daniela Virgilio hanno voluto partecipare al lancio del nuovo format tv che, per i temi trattati, ha emozionato Pappi Corsicato, Laura Adriani, Lucia Mascino, Maria Pia Calzone e Michela Murgia. Prima che la Dandini iniziasse a parlare hanno fatto il loro ingresso in sala anche Valeria Golino e Ivan Cotroneo, supervisore artistico della trasmissione, accolti da un caloroso applauso dei presenti.