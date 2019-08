Un mare di bellezze: quante sirene in spiaggia, tra relax e passeggiate

Per loro le vacanze estive sono rigorosamente da trascorrere al mare. Relax fa rima con spiaggia, lettino, suono delle onde che si infrangono dolcemente a riva. Agosto sul bagnasciuga è di rigore. Soprattutto se le spiagge prescelte sono considerate le più belle del. Sarà per questo che attrici, ballerine, giornaliste scelgono quel tratto di litorale pontino che va traper rifugiarsi nei giorni più torridi della stagione.Elegante anche in riva al mareper la sua vacanza aha scelto outfit sobri e garbati dai colori tenui. Sul costume, per passeggiare, ha indossato un pareo sui toni della sabbia, leggero e svolazzante. Però, anche se era in spiaggia, è stata immortalata mentre parlava al cellulare passeggiando sulla riva. Forse qualche impegno di lavoro o quattro chiacchiere tra amiche.Stessa spiaggia per, compagna del difensore della Juventus e della nazionale italiana,. La giornalista, in compagnia di un’amica, si è concessa un po’ di relax a base di tintarella e bagni in mare per combattere la calura.Da anni sceglie le dune dianche. Per lei vacanze in spiaggia con i suoi piccoli Olivia e Noah. L’attrice, moglie dell’ex calciatore della Roma(ora al Boca Juniors), non nasconde il suo amore per questi lidi. All’inizio dell’estate anche il marito è stato avvistato a, dove si è allenato correndo, immerso nella natura del Parco Nazionale del Circeo, assieme al suo grande amico, prima di volare a Buenos Aires per unirsi alla sua nuova squadra. Sara ha indossato unazzurro glitterato dalle linee essenziali e, per proteggersi dal sole, un cappello a tesa larga molto grazioso in un celeste delicato.Mamma elegante e sempre attenta. Non ha rinunciato al cappello in spiaggia, ma in un modello stile Panama, anche la showgirl. Lei però è stata avvistata adove da molti anni trascorre le sue vacanze assieme alle sue due figlie gemelle Sofia e Aurora. La ballerina sceglie sempre lo stesso stabilimento balneare sul lungomare della nota località balneare, dove ormai la considerano un membro della famiglia e dove la proprietaria Pamela Leone ha preparato uno sgabello personalizzato con il suo nome.