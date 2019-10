Brazilian sushi e cocktail per una festa piena di sapori

I motivi per festeggiare possono essere tantissimi. Ed ecco che, complice l'amicizia, una serata qualsiasi si trasforma in un magnifico party dai ritmi brasiliani. Il locale d'altronde è quello giusto poiché dedicato proprio al delizioso brazilian sushi, ispirato alla tradizione giapponese e alle temakerie. Un piatto, simbolo del processo di modernizzazione e crescita economica della nazione più estesa del continente sudamericano, molto amato dal titolare Andrea Morabito e dalla sorella attrice Manuela, che hanno fatto gli onori di casa.



Giganteschi gorilla di peluche, riproduzioni di piante tropicali della foresta amazzonica hanno colorato di allegria la sala e lasciato sorpresi i numerosi ospiti che hanno avuto l'impressione di trovarsi davvero immersi nella natura con tutti i suoi profumi. Una lunga notte fatta anche di tenerezze e sguardi romantici come quelli della coppia di bellissimi composta dall'attore Iago Garcia, tra i protagonisti delle prime edizioni della seguitissima soap opera Il segreto trasmessa su Canale 5, e Eleonora Puglia, attrice, modella, di recente giurata nel programma Mediaset All Together Now. L'attore spagnolo innaorato dell'Italia non ha perso di vista la sua dolce metà, ammirata per la sua eleganza.

Conquistati dalla simpatia di Lupin, il barboncino dell'attrice e conduttrice televisiva Roberta Garzia, ecco un duo comico per eccellenza gli attori Pietro Romano e Alex Partexano, grandi amici nella vita e pronti a sperimentarsi insieme in un nuovo progetto.

Tra una degustazione e l'altra il produttore e attore Nicola Canonico, in giacca scozzese, arrivato con la famiglia, si intrattiene a parlare con l'attrice Daniela Poggi, look raffinato con top nero su pantaloni a fiori, e coinvolgono gli amici Marco Falaguasta, Francesco Apolloni e Luca Latino intenti ad ammirare le cascate riprodotte all'interno del locale in via della Farnesina, nel cuore di Ponte Milvio. Sorrisi e selfie per l'attrice Elena Russo e le gemelle conduttrici della tv, Laura e Silvia Squizzato. Per tutti un tuffo nel gusto, con prelibatezze a base di granchio, avocado, papaya, ma anche una varietà di maki, uramaki, sashimi, temaki, impreziositi con salse speziate, e un gran finale con frutta tropicale e maxi torta per festeggiare con tanto di samba e danze popolari, vera celebrazione della gioia.



