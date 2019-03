I nuovi ambasciatori di Telefono Rosa: dalla parte delle donne

Solidarietà al centro dei grandi sodalizi capitolini. Va in scena il “ Gala degli ambasciatori e delle ambasciatrici 2019 del Telefono Rosa”, presso gli eleganti saloni del Circolo degli Ufficiali. Importante serata per ricordare a tutti che il Telefono Rosa è stato fondato 31 anni fa, ma anche per eleggere le nuove feluche dell’anno in corso. Un incontro che ha dato grandi emozioni ai prestigiosi ospiti e a tutte le volontarie dell’Associazione nazionale Telefono Rosa Onlus: realtà no profit impegnata dal 1988 contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di prevaricazione sulla parte più debole della società.Sfilano i nuovi nominati: Antonella Armentano, Simonetta Matone, Daniela D’Ottavio, Cecilia D’Elia, Alessandro Ferrucci, Carla Cucchiarelli, Fausta Pugliese. E ancora Pietro D’Amore, Luciano Regolo, Francesco Bevere, Francesca Rossi, Adolfo Pagnanelli, Fiorenza Sarzanini e Maria Monteleone. “Per noi - dice la presidente del Telefono Rosa Nazionale, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli - è un momento molto importante: condividiamo la mission del Telefono Rosa con persone di grandissimo spessore e sensibilità. In tutti questi anni la nostra iniziativa ha risposto a più di settecentotrentamila donne, e poi ci siamo costituite parte civile in processi per violenza all’interno delle mura domestiche e in diversi casi di femminicidio”.Ringraziamenti a tutti coloro che hanno supportato l’impresa in questo difficile percorso, in particolare lo sponsor che ogni anno permette di realizzare questo incontro, oltre ovviamente agli ambasciatori, senza dimenticare coloro che ambasciatori e ambasciatrici lo sono da tempo. Poi brindisi alle meritorie e operose imprese.