Roma, super uomini e grandi gag: dentro lo show con Lillo e Greg

Una serata da supereroi. Tutto esaurito al teatro Olimpico per il ritorno a grande richiesta di “Gagmen” il varietà messo in scena dagli spumeggianti Lillo e Greg. Proprio gli eroi dei fumetti, rivisti con lo stile dissacrante tanto caro al due comici, sono stati i protagonisti di tante gag che hanno riportato in auge i più conosciuti cavalli di battaglia della coppia uniti a nuovi inediti sketches. E mentre nei camerini Lillo e Greg si concedevano alle interviste di rito e la moglie di Greg, Nicoletta, portava gli ultimi ritocchi ai costumi da lei scelti e curati, i Supereroi entravano in “azione” anche prima dell’apertura del sipario. Nel foyer del teatro, infatti, era presente un backdrop raffigurante gli eroi della serata che é diventato subito lo sfondo ideale per il pubblico dove scattare una foto ricordo. Istantanee alle quali non si sono sottratti neanche i personaggi dello spettacolo arrivati per godersi lo spettacolo e contenti di farsi coinvolgere in situazioni che solo la fantasia e la genialità di Lillo e Greg potevano inventare. Particolarmente divertito Giampiero Ingrassia, fra i primi a giungere, che si è prestato al gioco mettendosi scherzosamente in posa accanto agli improvvisati eroi dei fumetti. Giancarlo Magalli, invece, dopo una sosta caffè ha preso posto in sala seguito subito dopo dalla seducente Stefania Orlando con un vestitino corto molto apprezzato.



Mentre la gente si metteva pazientemente in fila in attesa di poter entrare, facevano il loro ingresso nel teatro anche la Mary Poppins Donatella Pandimiglio avvolta da un’elegante giacca di pelliccia bianca, Massimiliano Pazzaglia, il tenebroso Volfango De Biasi in giacca di pelle nera, la simpatica Edy Angelillo, Alda D’Eusanio che dava vita a un commovente siparietto con la collega Benedetta Rinaldi alla quale accarezzava affettuosamente la pancia in dolce attesa, Patrizia Pellegrino, Benedetta Valenzano, Francesca Draghetti, Marco Morandi, Ascanio Celestini arrivato con il figlio Ettore innamorato dai due comici, Graziano Scarabicchi in compagnia del volto Rai Maria Soave, Max Paiella e Marco Guadagno, Giorgio Meneschincheri con la moglie, Stefano Masciarelli, Nadia Bengala, Antonella Attili, Simone Colombari e il regista Gianni Clementi, Eleonora Ivone e il marito Angelo Longoni.

