Roma Fashion White, la sfilata a San Paolo entro le Mura: molte firme tra i premiati

L’Haute Couture sfila nella Chiesa episcopale di San Paolo entro le Mura in via Nazionale per l’edizione numero 13 di Roma Fashion White, kermesse ideata da Antonio Falanga e organizzata da Grazia Marino con la produzione di Spazio Margutta. Sull'altare della navata centrale del complesso monumentale di fine '800 dalle architetture neoromaniche e neogotiche, Cinzia Malvini presenta l'evento. La stilista Giada Curti porta in passerella la collezione resort spring-summer 2020, un omaggio all’icona Monica Vitti. Abiti over e creazioni con fiocchi, texture preziose. Sartorialità e spose, che evocano gli anni '20 e '30 sulla catwalk, per Antonella e Mariella Donato, arrivate da Catania nella Capitale, poi gli emergenti dell’Accademia Sitam di Lecce con una capsule ispirata ai volumi e alle nuances dei “carrousels” francesi.



Non mancano le proposte bridal eco-trendy della designer, al suo debutto. Un’occasione per celebrare anche le eccellenze del settore grazie al “Premio Roma Fashion” alla carriera e alle professioni della moda, nato nel 2002. Pregiatiper la tivù,per il giornalismo, per la fotografia, per l’editoriaper il wedding planning. Le “ragazze del web”, sempre sul pezzo tra “Wishlist” modaiole e attualità “Mind the Gap”, accompagnate dai rispettivi consorti, ritirano l'award press online.è il top male model dell'anno, riconoscimenti aper il "green food",per l'hair styling e adper il travel. Musica e applausi dal front row dei tanti ospiti dove si riconoscono, fra gli altri,