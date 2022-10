Roma Fashion White, gli abiti da sposa sfilano a San Paolo Entro le Mura

Roma Fashion White, uno dei più importanti appuntamenti dedicati al mondo del “Wedding” giunge nel 2022, alla sua XV^ Edizione. L’evento ideato da Antonio Falanga, organizzato da Grazia Marino, prodotto da Spazio Margutta, anche quest’anno è stato condotto dalla giornalista Cinzia Malvini.

Il suo format, un fashion-show esclusivo, si contraddistingue dalle altre iniziative del settore per l’unicità della sua location: la Chiesa Episcopale San Paolo Entro Le Mura, un complesso architettonico in stile neoromanico-neogotico, dichiarato monumento nazionale dal Governo Italiano. La navata centrale della Chiesa anche quest’anno quindi, è stato il palcoscenico ideale per la promozione delle principali realtà sartoriali dell’Alta Moda Sposa, Sposo e Couture.

Stilisti in passerella

In passerella:

GEMELLE DONATO Sposa

Dal mare di Catania al mare di Lampedusa. A questa terra selvaggia , imperfetta, variegata è dedicata la nuova Collezione Alta Moda Sposa delle Gemelle Donato. Creazioni sartoriali, lavorate da mani sapienti, prendono vita grazie all’innata passione di Mariella e Antonella Donato, per la moda. Tessuti preziosi, sobri, ricchi, regali, luminosi, che svelano la prestigiosa qualità del Made in Italy, rendono ogni sposa unica e speciale nel giorno del fatidico “Si”.

GIORGIA CICATELLO

Giorgia Cicatello, Couture d’Avanguardia Sociale, sceglie la passerella di RomaFashion White per presentare “Core”, la conclusione della sua ricerca. In una città a cui il Brand sente di appartenere, viene portato in scena un racconto di individui, senza genere ne appartenenza, neutri, come in un racconto in silenzio. Una via per esprimere la consapevolezza ormai raggiunta. Una collezione di pezzi individuali che raccontano dell’essenza di se stessi, rappresentano la realtà di un mondo imperfetto ma vero. Le regole della Couture incontrano la fluidità contemporanea, il monocromo è uno strumento per guardare più a fondo. Uscire dalla nostra scatola per andare verso gli altri dimostrando unicità.

SERGIO NESCI

Sergio Nesci sfila a Roma con la collezione sposo per la prima volta dopo 71 anni di storia. Una collezione che nasce nella nostalgia, nella memoria di un passato neanche troppo lontano. Un richiamo e un inno alla raffinatezza, allo charme e all’eleganza del “Gentiluomo Moderno”. I tratti distintivi delle creazioni sono l’esclusività e la sartorialità sia nei tagli che nei materiali usati. Tagli puliti, modelli ispirati al brillante ed inimitabile stile italiano, unito alla raffinatezza dei tessuti. Il fascino della lana, del lino, l’opulenza della seta, del velluto e la resistenza del cotone si trasformano in un vestito lasciando che il delicato aroma dell’eleganza, pervada l’uomo che lo indosserà.

ZAHIR Gioelli

Quando si parla di gioielleria di lusso, nulla è lasciato al caso: dalla scelta accurata delle materie prime da lavorare fino allo studio delle forme che rendono ogni gioiello un pezzo unico. È questa la filosofia perseguita da Zahir gioielli, lo storico marchio di alta gioielleria che si concentra sull’utilizzo di materiali pregiati come l’oro 18kt, i diamanti, le pietre di colore, le perle e il platino. Tutto nasce nel 1989 a Misterbianco in provincia di Catania, da un’intuizione dell’imprenditore Angelo Belfiore, da un sentimento da esprimere tramite un disegno, per dare forma a un’emozione. Ogni creazione, frutto di grande passione, è del tutto unica, realizzata sperimentando con forme e gemme fra le più preziose e affascinanti. Nel 2019 a Catania viene inaugurata il vero fiore all’occhiello di Zahir gioielli, BS Lab, uno spazio di gioielleria multidisciplinare e contemporaneo ideato e progettato dai figli di Angelo Belfiore: Salvo imprenditore ed esperto di marketing digitale, attualmente alla guida strategica del marchio e da Domenico giovane gemmologo, intenti a tramandare una storia esclusiva targata “Made in Sicily”.

VITTORIA ROMA

“Hopper Collection“ è il titolo della Collezione F/W 22/23 di Vittoria Roma. Il realismo pittorico dell’illustratore statunitense è stato fonte di ricerca per creare linee femminili che ricordano vagamente le atmosfere e quei paesaggi fatti di luce che si riflettono in una tavolozza di colori dalla quale catturare i grigi perla, i blu profondi e tutti quei colori desaturati scaturiti dal lavorio incessante dei venti e dei mari. La donna F/W Vittoria Roma veste con tessuti morbidi, cadenti, avvolgenti. Velluti in seta che esaltano il corpo femminile donando solennità con un pizzico di brio, i crepe in lana pura, la seta, la canapa e il tweed l’accarezzano restituendole calore.

ESERCITO ITALIANO

Dopo il debutto a Pitti uomo, una nuova kermesse importante per Esercito Sportwear. Il giovane brand – nato nel 2018 su licenza della Società Difesa Servizi SpA alla società Officina Italiana – porta sulla passerella di RomaFashion White un abito da “Sposa” realizzato dal riciclo di un paracadute dismesso dall’esercito italiano.