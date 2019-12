Buccirosso, se riuscire a sopravvivere è una comica

Dopo le abbuffate natalizie, un pieno di risate. Ieri sera alla Sala Umberto in via della Mercede affollata anteprima dello spettacolo “La Rottamazione di un italiano per bene” scritto, diretto e interpretato da Carlo Buccirosso. Il simpatico comico di origine napoletana - che sul palco indossa le vesti di Alberto Pisapia, un ristoratore sull’orlo della depressione a causa di una grave crisi economica - ha portato in scena il suo migliore repertorio fatto di battute e gag davvero esilaranti con accanto le sue bravissime “spalle” Donatella De Felice, Elvira Zingone, Giordano Bassetti, Fiorella Zullo, Gennaro Silvestro, Peppe Miale, Matteo Tugnoli, Davide Marotta e Tilde De Spirito.

Una commedia che ha divertito il pubblico che si è fatto contagiare dalle situazioni tragicomiche vissute dal protagonista. Nell’attesa dell’inizio dello spettacolo, nel foyer si brinda con pandoro e prosecco. Incominciano ad arrivare anche gli ospiti vip della serata. L’attore Antonio Catania si sofferma a lungo nel bistrot della sala a conversare amabilmente con un gruppo di amici e in particolare con la collega Paola Quattrini. Il direttore Alessandro Longobardi, da buon padrone di casa, si ferma a salutare tutti gli ospiti. Ecco arrivare l’esplosiva Vania della Bidia, avvolta da una sgargiante collo di pelliccia rossa. Sorride ai fotografi; fra pochi giorni anche lei sarà protagonista sul palco con gli inseparabili Lillo e Greg. Mentre la voce del teatro annuncia i dieci minuti all’inizio dello spettacolo, continuano ad arrivare gli ospiti vip.

Francesco Pannofino entra in sala con la moglie Emanuela Rossi, ma portando sottobraccio la mamma Rosa alla quale rivolge amorevoli attenzioni. Maria Rosaria Omaggio prende posto e dopo di lei arrivano anche Giancarlo Scarchilli, l’attrice Valeria Monetti, con una luminosa pelliccia verde acqua, la gallerista Federica Di Stefano, il manager Antonio Flamini e l’affiatata coppia composta da Angelo Longoni e Eleonora Ivone. Quasi nascosta da un grande cappello nero entra anche Raffaella Camarda. Per lei in sensuale minigonna nera, l’oscar deila bellezza della serata immortala da ripetuti scatti dei fotografi. Lo spettacolo ha inizio, l’attore Stefano Masciarelli con moglie e figlia riesce in extremis a sedersi. Il silenzio del teatro viene rotto frequentemente dalle risate e gli applausi. Buccirosso è in gran forma, il ruolo del ristoratore in crisi gli calza a pennello. Per fortuna che per chi non è potuto esserci ieri sera c’è tempo fino al 19 gennaio per rimediare.

Ultimo aggiornamento: 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA