Gran galà a Villa Blanc per la decima edizione del Premio Carli: 160 ospiti

Dopo la cerimonia ufficiale svoltasi nell’aula del Senato, il premio Guido Carli ha avuto l’epilogo nella prestigiosa villa Blanc dove si è svolta la tradizionale cena di gala alla quale hanno preso parte circa centosessanta selezionati invitati. Accolti dalla presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo - in compagnia del marito Massimo dell’Omo e del figlio Guido - gli ospiti hanno potuto degustare un ricco buffet a base di prodotti tipici nazionali.

All’evento ha preso parte il gotha dell’imprenditoria a partire dall’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, quello di Eni, Claudio Descalzi, i dirigenti d’azienda Franco Bernabè e Aldo Maria Brachetti Peretti, Matteo Marzotto, in compagnia della fidanzata Nora Shkreli, Giuseppe Lavazza, l’imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone con la compagna Malwina Kozikowska, l’amministratore della Medusa film, Giampaolo Letta, Fabrizio Salini, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e l’editore Urbano Cairo.

In rappresentanza del mondo diplomatico hanno partecipato l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, quelli in Qatar e in Russia, Pasquale Salzano e Pasquale Terracciano e il funzionario della Farnesina, Giampiero Massolo. Presente anche il capo della Polizia, Franco Gabrielli. Della Luiss, università intitolata proprio a Guido Carli c’erano la presidente Emma Marcegaglia, la vice Paola Severino e il direttore generale Giovanni Lo Storto, mentre il mondo della politica era rappresentato dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dal Ministro dell’Economia, Giovanni Tria e dai parlamentari bipartisan Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, Maria Elena Boschi, Renato Brunetta, Vittorio Sgarbi, Lamberto Dini e Matteo Colaninno. Non potevano mancare i volti del mondo della moda, dello spettacolo e dello sport. Fra questi gli stilisti Raffaella Curiel, Guillermo Mariotto e Lavinia Biagiotti, la contessa Marisela Federici, il giornalista Piero Angela, il cantautore Amedeo Minghi e il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Dopo l’aperitivo, gli ospiti raggiungono l’interno della villa dove ancora una volta Romana Liuzzo ha ricevuto i meritati riconoscimenti per l’organizzazione dell’intero evento. Il premio Guido Carli giunto alla decima edizione è fra gli appuntamenti più prestigiosi del panorama nazionale. Un evento che ha avuto il grande merito di spostare la sua attenzione anche verso il mondo internazionale dove tanti connazionali lavorano con grande successo e con il dovuto riconoscimento.



Ultimo aggiornamento: 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA