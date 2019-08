Pedalate in mare & frutta bio, all'Argentario la vacanza è green

L’estate è al culmine ma è inutile cercaredi incontraredivi edivein posti alla moda, i tempi sono cambiati.Quicome altrove queimitici locali notturni dove nel bel tempo che fu Soraya ballava con un noto banchiere romano o la contessa Lilly Gerini si faceva lavare i piedi con lo champagne dal cameriere non esistono più.



Più realistico, anchese menofiabesco, ripiegare al supermercato del Campone di Giuliano Dragoni a Porto Santo Stefano dove verso le due del pomeriggio, un mito della televisione come Raffaella Carrà, pallida come tutti i personaggi di spettacolo che aborriscono il sole e da sempre sostenitrice di un sano understatement, spinge il suo carrello pieno di spesa. Ma a sorpresa, nella boutique di alta gastronomia, e non solo, di Rita e Giulio Colli è arrivata la scintillante Samantha de Grenet che ha preso casa in paese. Insieme ad un’amica si è rifornita di un ottimo vermentino di Bolgheri, frutta fresca e torce alla citronella per il terrazzo. Habitué di bottega è un’altra leggenda pop come Renato Zero. Color star esangue, come la confinante di giardino Carrà, fisico asciugato grazie ad un nuovo fitness style, l’amatissimo artista non nega battute e autografi agli altri clienti del negozio. Gran raffinatosceglieperla dietacaciotte di mucca e verdure di Maremma, oltre alla bresaola, sempreverde dei regimi alimentari ipocalorici.

Per un soffio non si sono incontrati con Loredana Bertè, amica di lungocorso delRe deiSorcini, che ha trascorso all’hotel del Golf di Terra Rossa tre giorni, full relax. La poliedrica interprete, a dispetto del suo spirito rock, è molto riservata, tanto da farsi coccolare dalle specialità dello chef Emiliano Lombardelli in camera. Alla partenza ha ringraziato il personale lasciando alla reception un romanticofasciodi roseviola. Una bella pedalata sulla cresta dell’onda su un pedalò per sostenere l’Associazione Toscana Tumoriha portatol’ex campione del mondo di ciclismoMario Cipollini e il collega Max Lelli per seguire i 70 nuotatori che hanno circumnavigato il promontorio dalla spiaggia delle Viste di Porto Ercole al Moletto di Santo Stefano. Spiagge immense ed assolate, come cantava Zero. Su quella di Giannella, al tramonto si possono incontrare giornaliste comeFrancesca Messeri, sul lido del Nettuno si crogiolano gli attori di fictionMichelangelo Tommasi e la moglieSamanta Piccinetti(Filippo e Arianna in “Un posto al Sole”),mentrela bellaEliana Miglio si divide tra un tuffo a Ibiza e la domestica Ultima Spiaggia capalbiese, dove è molto ammirata per la sua linea impeccabile da atleta chesidiletta conil sup.