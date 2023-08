Per Anna Tatangelo all'Argentario una vacanza in forma

Tenera è la vacanza per la splendida Anna Tatangelo che si è concessa un periodo di relax assoluto in un resort di Porto Ercole insieme al fidanzato modello professionista dagli occhi di ghiaccio Mattia Narducci. La coppia trascorre quasi tutto il tempo all'interno del buen retiro immerso nel verde. piscina, scuola di golf, spa. ozio felice prima di tornare agli impegni professionali. Ma c'è anche chi non rinuncia al mare "tuffato". È il caso del maestro Demo Morselli, che insieme alla moglie e sua manager artistica Lucia Montella, ha riaperto la residenza di Porto S.Stefano e esce in barca con allegre comitive di amici. Un po' di titubanza nel gettarsi dalla delfiniera gli è costata una dolorosa schienata entrando in acqua in posizione mancata. senza macchia e senza paura la scintillante Eliana Miglio, creatura acquatica che si gode le onde più blu delle scogliere di Talamone, portata in salvo dalle poderose braccia di Sonny Benelli, un aitante assistente bagnanti dall'aspetto da divinità marina.

rentrée dopo molti anni di Ornella Vanoni all'Argentario , appena arrivata da Forte dei Marmi nella villa a picco sul mare di Renato Zero, magnifico anfitrione che ha preparato un'accoglienza regale per la signora della musica.

Frutta e verdure freschissime provenienti dalle vigne santostefanesi della quale il Re dei Sorcini fa scorta quotidiana nel negozio di gastronomia di Rita e Giulio e una cena c a base di tagliata alle spezie locali preparata dallo chef Francesco Carrieri e servita in un'ala riservata del resort affacciato sulla struggente Cala Piccola,dal quale si gode una vista infinita sull'arcipelago. Ad accompagnare la Vanoni, gonna lunga e chicchissime ciabattine bianche, con i suoi inseparabili barboncini, oltre al Re dei Sorcini, c'erano anche il fratello Giampiero e Massimo Sandrelli amico personale del cantautore e vulcanico patron dell'incantevole struttura, dove tra una data e l'altra del loro energetico e mondiale LOUD KIDS TOUR qualche settimana fa si sono ricaricati i Maneskin. Sandrelli, ideatore del premio giornalistico Enrico Basile giunto alla terza edizione, ha ospitato sul prato dell'hotel la cena di gala per la premiazione di Paolo Guzzanti, alla quale erano presenti tra gli altri la scrittrice e giornalista Gabriella Filippi, vedova Basile, Alessandro Haber e il sindaco di monte Argentario Arturo Cerulli.