Roma, torna la seconda notte bianca a Fregene e Maccarese

Dopo lo straordinario successo della Notte bianca di Fiumicino, con oltre 40 mila presenza, più di 130 eventi e 5 chilometri di isola pedonale, sabato prossimo (13 luglio) si svolgerà ladi. Lo ha annunciato in una nota il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. «Dalle 18 a dopo mezzanotte centinaia di eventi di musica, danza, sport, degustazioni, spettacoli per bambini e molto molto altro, animeranno le strade di Fregene e Maccarese, con circa due chilometri di aree pedonali. A Fregene, infatti, saranno pedonalizzate via Castellammare, dal Bbq a via Cattolica, via di San Fruttuoso, la Piazzetta di Viale Nettuno, via Marotta, la Piazzetta dell’Ottagono. A Maccarese gli eventi si svolgeranno tra l’area delle botteghe dell’antico borgo e la Casa della partecipazione di via del Buttero», ha spiegato Montino. «Ringrazio la Pro Loco di Fregene e Maccarese per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento, ma anche tutte le attività e gli esercizi commerciali di entrambe le località che, come sempre, si sono messi a disposizione, creando essi stessi tante iniziative». Il 3 agosto, poi, si replicherà con la Notte Bianca di Passoscuro, con il concerto di Patty Pravo, e dal 6 all’8 settembre con la Notte Bianca dei Borghi agricoli di Tragliata, Tragliatella, Palidoro, Testa di Lepre e Torrimpietra. Oltre a tutti gli eventi della rassegna Fiumicino estate. «Perché il divertimento durerà con tanti appuntamenti da non perdere per tutta la stagione», ha concluso il sindaco di Fiumicino.