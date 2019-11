Quando la materia diventa arte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il design si mette in mostra. Inaugurata ieri sera in via Tagliamento l’esposizione di oggetti in pietra e marmo, destinati ad impreziosire gli ambienti domestici e non solo, denominata appunto “L’Età della pietra, evoluzione della materia”. Al vernissage inaugurale, accolti dai fratelli Gigli, padroni di casa, sono arrivati tanti addetti ai lavori, gli architetti che ogni giorno con la loro esperienza e professionalità contribuiscono alla creazione di tante opere che vengono ammirate in giro per l’Italia.Fra questi, protagonista della serata è stata Sara Lucci che ha presentato la sua collezione “Domus” realizzata con oggetti che raccontano una storia unica e concepiti per arricchire gli interni, ma con uno stile minimale ed essenziale. Opere d’arte che hanno attirato gli sguardi di ammirazione dei presenti e in particolare di Francesca Valtorta. La bellissima attrice, che non si è voluto perdere il party malgrado un fastidioso torcicollo, è rimasta incantata davanti agli oggetti creati con materiali particolari come il “Lavarosa” e “Lavagrigia”, lo storico marmo di Carrara, la Basaltina - dove l’unica cava è presente a Bagnoregio - e infine il “Marmo Nero Marquina”. Particolarmente colpiti dalla bellezza delle opere in mostra anche gli attori Fabrizio Monaldi e Saverio Vallone, quest’ultimo arrivato in compagnia della moglie. Si sono intrattenute a conversare con l’artista, invece, le sorelle Federica e Francesca Mastroianni, figlie di Ruggero e nipoti del mitico Marcello.Lo chef e volto della tv, Alessandro Circiello, infine, dopo aver ammirato la ricca esposizione d’autore - che si potrà visitare fino al 10 dicembre - ha rivolto la sua attenzione verso un’altra eccellenza presente in sala. La serata, infatti, è stata impreziosita anche dai vini Carpineto, annoverati tra i primi cento al mondo di Wine Spectator. Un connubio di arte e natura per una serata unica.