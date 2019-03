A piazza di Spagna party fashion per la nuova borsa di Rita Ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rosso, in tutte le sue sfumature, accompagna e definisce il leit-motiv del party fashion d’eccezione di piazza di Spagna. Ecco una eterogenea folla, invitata a festeggiare la nuova bag disegnata da Rita Ora. La pop star ha voluto, per l’iconica borsa con il cuore, il colore della passione, il suo preferito. In contemporanea agli happening di Vienna e New York anche a Roma va in scena una festa a tema, tutta color rubino. Rossi i cocktail che riproducono sui bicchieri le frasi più famose dei brani della cantante, in nuance i calici di champagne e lamponi, gli appetizer e i maccarons alla fragola. Rosse anche le luci che illuminano la kermesse.Tra i 200 ospiti tutti con “a touch of red”, come recita il dress code, invitati da Benedetta Lignani Marchesani, si fanno fotografare Ginevra e Guglielmo Giovanelli, Blasco Notarbartolo di Villarosa, Adriana Sartogo, Alessandra di Robilant, Nadia Bengala. Eleonora Attolico di Adelfia saluta Marco e Flaminia Elser, Paola Patrizi Montoro, Benedetta e Flaminia Kojanec Carafa. Mentre risuonano nell’aria i brani di Rita Ora, mixati dal dj Uberto Gattai, si scatenano Virginia Pantanella, Manfredi Pio di Savoia, Virginia Manfredonia e ancora le giovani rampolle Caterina Mancinelli Scotti e Domizia e Beatrice del Gallo di Roccagiovine. E si brinda allo stile e alla buona musica.