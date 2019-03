“Essere Leonardo da Vinci”, anteprima del film alla Casa del Cinema

Inventore, poeta, pittore, scienziato, sopra ogni cosa genio. A ripercorrere la vita e le opere di Leonardo da Vinci si rischia di tralasciare qualcosa, talmente ampio è il patrimonio artistico, culturale - e non solo - che ci ha lasciato, ma farlo con passione fa la differenza, per questo il racconto di Massimiliano Finazzer Flory nel film “Essere Leonardo da Vinci” è impeccabile. Da anni sulle sue orme con entusiasmo e grande dedizione, il drammaturgo dirige e interpreta questa pellicola, nata come pièce teatrale nel 2012. Nel 2017 le riprese a New York e il prossimo 30 il debutto nelle sale italiane. Ieri sera alla Casa del Cinema l’anteprima del cortometraggio, un assaggio di questo film - pluripremiato all’estero - prodotto da Rai Cinema e realizzato con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci.



Tra i primi ad arrivare Gianni Letta e sua moglie Maddalena, Francesca Chialà, Consigliere d’amministrazione del Teatro dell’Opera di Roma, Gabriele Genuino, Responsabile produzione documentari Rai Cinema, il produttore cinematografico Gianluca Curti, l’Ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco e il Presidente di Cultura Italiae Angelo Argento, che hanno aperto la serata, Benedetta Lucherini con il marito, Francesca Marinetti e Vincenzo Pujia. A fare gli onori di casa Massimiliano Finazzer Flory, applauditissimo alla fine della proiezione.

