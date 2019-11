© RIPRODUZIONE RISERVATA

Misery fa tappa a Roma prima di proseguire la lunga tournée teatrale che toccherà le principali città italiane. Il romanzo scritto da Stephen King nel 1987, trasformato tre anni dopo da William Goldman in una sceneggiatura cinematografica utilizzata per l'omonimo film diretto da Rob Reiner con James Caan e Kathy Bates - che per la sua interpretazione si aggiudicò Oscar e Golden Globe come migliore attrice - rivive a teatro, diretto e interpretato da Filippo Dini, nel ruolo dello scrittore Paul Sheldon, salvato da un incidente stradale e poi tenuto prigioniero dalla talentuosa Arianna Scommenga nei panni di Annie Wilkes, l'infermiera ossessionata dai suoi libri e pronta a ucciderlo pur di riportare in vita il suo personaggio preferito. Sul palco anche Carlo Orlando che interpreta lo sceriffo. In scena al Teatro di via Due Macelli fino al 1 dicembre, la pièce è imperdibile per gli amanti del thriller. Un parterre d'eccezione l'altra sera alla prima, che ha visto in platea tanti attori e volti noti come Lunetta Savino, , Edy Angelillo, Marta Zoffoli.