I famosi e l'Isola, il cinema fa festa in riva al Tevere

“Un friccico de luna”, brindisi e un'allegra rimpatriata in vista delle vacanze allo “Schermo Tevere” de “L'Isola del Cinema”, rassegna di celluloide diretta da Giorgio Ginori, per l'omaggio al regista e sceneggiatore Tonino Zangardi, scomparso nel febbraio dello scorso anno. La proiezione di “Sandrine nella pioggia”, con Adriano Giannini e il Premio César Sara Forestier, diventa un poetico racconto per immagini in cui sboccia l'amore tra i due protagonisti. Una storia affascinante e misteriosa che raccoglie gli applausi di cuore del pubblico numeroso e degli ospiti, accolti dalla presidente dell'associazione culturale Romarteventi Francesca Piggianelli con la sua instancabile verve da stacanovista, a cui fa seguito un cocktail per festeggiare l'estate. Perché è tanta la voglia di stare insieme e rivedersi ancora. C'è Alessandro Haber a celebrare il maestro Zangardi con cui l'attore ha lavorato e condiviso l'esperienza del set. Per Haber un vero fuoriclasse del grande schermo italiano così come per il giovane Roberto Luigi Mauri che, dopo aver vissuto a Los Angeles, rientrato nella Capitale non ha perso la visione della pellicola all'Isola Tiberina e, con Piero Pacchiarotti, confessa che avrebbe voluto recitare in uno dei film d'autore del regista. Sul Lungotevere viavai di turisti, foto di rito, i saluti di Piggianelli, che dal palco abbraccia i tanti amici accorsi per l'occasione fra cui Gianni e Antonio Mammolotti, l'attrice e splendido volto di Hse24 Roberta Garzia, Laura Squizzato,“the King of paparazzi” Rino Barillari, Nino Bizzarri, Massimiliano Filippini, Nicola Cirasola, Violeta Birla, il music producer dei “Mammooth” Riccardo Bertini. “Bellissima serata all'Isola del Cinema, ricordando Tonino Zangardi. Abbiamo rivisto i videoclip, chiacchierato con Haber, raccontato soprattutto le cose che rendevano Tonino una persona davvero speciale e zingara, nel senso più profondo del termine.”, scrive Bertini su Facebook e aggiunge “Questi sorrisi sono per te e per la grande passione che mettevi in ciò che facevi. Le opere d'arte restano per sempre”. Con lui, tra risate, aneddoti e curiosità aspettando i cin cin, Fabio Sabatini, Laura Delle Fave, Isabella Poli, Michele Fuccio e Diana Tilo, Ida Sansone, Claudio Botosso, Franca Minnucci, Carmen Siciliano e Claudio Bucci. Si associano al tributo live e social per l'indimenticato Zangardi l'amata compagna Emanuela Corsello, la bella Carlotta Rondana, Angelo Orlando, Sara Pastore, Marco Brancato e Andrea Lamia. Party sul fiume all'insegna del grande Cinema.



Ultimo aggiornamento: 11:24

