«È morto Alessandro Haber», il tweet di Rai2 per Maledetti amici miei scatena la polemica sui social

«È morto Alessandro Haber. L'attore si spegne all'età di 72 anni negli studi Voxson di Roma durante la puntata di Maledetti Amici Miei». Così su Twitter Rai2 ha lanciato la puntata di Maledetti amicdi miei, scatenando nelle ore successive molte reazioni fortemente polemiche. Rai2 ha fatto poi seguire spezzoni del programma, in corso, fino a chiarire di fatto che Haber era vivo e vegeto, solo vittima di uno “scherzo” dei suoi colleghi di trasmissione. In tanti comunque, a ridosso del tweet di Rai2, hanno commentato la 'notizià come se fosse vera, molti gli interventi dolenti cui, via via che la verità si faceva strada, sono seguiti commenti decisamente negativi. Fra questi ultimi anche quello di Giancarlo Leone, ex dirigente Rai di lungo corso, dal 1983 al 2016:

NOTIZIA FLASH #Rai2 ultima ora: E' MORTO #ALESSANDROHABER. L'attore si spegne all'età di 72 anni negli studi Voxson di Roma durante la puntata di #MaledettiAmiciMiei — Rai2 (@RaiDue) 24 ottobre 2019

«Di pessimo gusto vestirla come una notizia vera. Oltre ogni limite», scrive Leone. Sulla stessa linea molti altri commenti quali, per fare solo qualche esempio, «Come direbbe lui: 'SIETE DELLE ME...E!!!'», «Penso sia 1 scherzo idiota. Che sia un hackeraggio o che sia stato scritto veramente dall'addetto RAI. Questo è il mio pensiero», «la rai non può fare questi scherzi per avere audience .. non si scherza con la morte..», «Cancellate questo tweet vergognoso. Cialtroni!», «Se siete ridotti a questo...dopo la figura da quattro soldi con il programma di Lucci, state raschiando il barile». Non mancano però anche commenti concilianti o positivi: «Posso avere una ciocca della barba di Haber come cimelio?», «Persone che pensano di avere un alto quoziente intellettivo lo definiscono »un brutto scherzo« soltanto perché ci sono cascati con tutte le scarpe. Quindi ha funzionato», «Perfidi!!!!!!», «In pieno stile 'amici miei

di Monicelli. Ci sta».

