Giuliana De Sio e Alessandro Haber al D'Annunzio

L'arte teatrale sarà protagonista in questo primo fine settimana di primavera in provincia di Latina. C'è grande attesa per lo spettacolo in programma domenica 26 marzo al teatro D'annunzio: a salire sul palco dalle ore 21, saranno Giuliana De Sio e Alessandro Haber ne "La signora del martedì", nell'ambito della stagione promossa da Comune di Latina e Atcl con la collaborazione di associazione culturale "Lestra". Un noir che racconta una quotidianità drammatica con un testo intriso di torbida sensualità ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un'elegante e tagliente ironia. Biglietti da 22 ai 27 euro, acquistabili al botteghino del teatro e sul circuito ticketone.it. Info: 0773 652642.Prosegue la stagione del Fellini di Pontinia che, domani alle 21, ospiterà "Brevi interviste con uomini schifosi" di David Foster Wallace, regia e drammaturgia di Daniel Veronese. A salire sul palco saranno Lino Musella e Paolo Mazzarelli. Daniel Veronese, una delle personalità di maggiore spicco del nuovo teatro argentino di questi anni, attraverso una rosa di racconti tratti dall'omonimo libro di Wallace racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne. Come di consueto, lo spettacolo sarà preceduto alle 19.30 da un incontri della rassegna "Effetti collaterali" a cura di Anna Eugenia Morini dedicato all'opera di Wallace. Biglietto spettacolo: da 18 euro ai 23 euro. Info: 3925407500. Chi acquista o ha già acquistato il biglietto dello spettacolo "Brevi interviste con uomini schifosi" o quello del 26 marzo "La signora del martedì" al D'annunzio, avrà diritto alla promozione speciale a 15 euro per lo spettacolo "Felliniana" del 21 aprile 2023 al D'Annunzio di Latina.Torna, nel weekend, anche la stagione del teatro Moderno di Latina con un vero e proprio varietà con musica, recitazione, ballo e canto. Da stasera a domenica in scena "C'è costa per te" diretto e interpretato da Antonello Costa con Annalisa Costa e il corpo di ballo. Lo show è un omaggio a Maria De Filippi, che con il suo format regala emozioni. Biglietti: da 25 a 28 euro. Info: 0773.660550.Doppio appuntamento all'Ateneo delle Arti di Latina: domani alle 21, il concerto per pianoforte di Davide di Rienzo dal titolo "Orme romantiche", musiche di Beethoven, Liszt e Chopin; domenica, invece, sarà la volta dello spettacolo "Io e Kate", con Alessandra Merico ed Enzo Casertano, che ne cura anche la regia. Inizio alle 18.30. Costo biglietti: da 18 a 22 euro. Info: 393.9465282.