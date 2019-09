Festa dei talenti e un tocco d’arte

Le “Emozioni” fotografiche di Carola Blondelli in mostra al Teatro India, realizzate con Nicolas Vaporidis e la curatela di Caterina Antonaci, per il party di Fabrique du Cinéma. Dopo Venezia 76, un viaggio di ritorno nella Capitale dal Lido per i nuovi talenti del grande schermo fino al “Non luogo” espositivo di Camilla Dazzi,che con le sue immagini in sovrapposizione aggiunge un tocco d’arte alla festa. Tanti i progetti e i film che autori, interpreti e registi emergenti portano sul Lungotevere Vittorio Gassman. “Solo una canzone” e ci si abbraccia per favore durante il live acustico da brividi degli Ex-Otago. Applausi e Instagram stories dei fan.



Linda Caridi è la star da copertina, conduce la serata Claudia Tosoni con Luigi Pinto. Dibattiti nel pomeriggio, poi la visione di short movie e produzioni sperimentali per i cinefili. Street food e fish & chips apprezzati dai golosi, che fra birre e cocktail non perdono l’occasione per fare dolci conoscenze. Anche se, a due passi dal Gazometro, “l’estate sta finendo”. Arrivano le bellissime Ema Stokholma e Tezeta Abraham, Vera Dragone, Roberta Caronia e Daniela Virgilio. Lidia Vitale aspetta la figlia Blu Yoshimi e si intrattiene con Francesco Maria Dominedò, in compagnia di Giulia Pagnacco, e Gianfilippo Grasso. Ecco Alessio Lapice con il regista e attore di “Bangla” Phaim Bhuiyan, Eleonora Haerens, Fabio Vasco e Alessio Vassallo, Giulio Forges Davanzati, Silvia Corti insieme a Francesco De Francesco, Filippo Gattuso e Carlotta Galmarini.

Il poliedrico artista Sergio Andrei debutta con il singolo “Pienodipanico”, dagli accenti rock’n’rap, in attesa del suo disco “Distopica retorica”. Presentazione delle pellicole in uscita “Il colpo del cane” di Fulvio Risuleo con Silvia D’Amico accanto a Daphne Scoccia, e “Drive me home” di Simone Catania con Marco D’Amore e Vinicio Marchioni, raggiunto da Milena Mancini. Occupati i 200 posti a sedere nella sala interna e numerose le proiezioni tra cui “Sveglia” di Matteo Branciamore, che chiacchiera con Valentina Ruggeri mentre Andrea Venditti si diverte con Stella Sabbadin e Fabiola Morabito. Tutti pazzi per “Lella” di Michele Capuano, interpretato da Barbara Chichiarelli e ispirato al brano anni ‘70 di Edoardo De Angelis cantato da Antonello Venditti. Sfilano davanti al backdrop Vincenzo Iantorno, Luca Paniconi, Roberto Oliveri seguiti da Vincenzo Vivenzio, Francesco Stella, Gabriel Montesi, Valentino Campitelli, Annalisa Arena, Mimosa Campironi e molti altri. Dj set con Diego De Gregorio in una notte di balli sfrenati.

