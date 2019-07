Calcio e musica tre metri sopra le stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è cantato tutti insieme sotto il cielo dell, tra una portata e l’altra, come se ci si conoscesse da tutta la vita. Tutti e quattrocento partecipanti a, la cena spettacolo. Una notte di gusto e di musica per il primosulla suggestiva terrazza dell’Eur che affaccia su un tramonto colorato come uno spritz ghiacciato. Le tovaglie candide e le sedie bianche risplendono alla luce delle prime candele. Bollicine e via con la musica: da Battisti a Renato Zero fino a Loredana Bertè, passando per gli anni ‘80 di Raf, i ‘90 di Ramazzotti, fino agli Anni 2000, un mashup made in Italy curato dal dj Simone Perruccio e orchestrato da Tiziano Floreani, esperto attore e animatore che ha dato il benvenuto alla voce di Lory Voice.L’eterea vocalist ha eseguito dal vivo più brani, circondata dal corpo di ballo Vanguard Agency: i ballerini hanno eseguito passi a due e ensamble ricchi di suggestioni visive. Tra gli invitati anche l’ex calciatore della Roma e campione del mondo Simone Perrotta, inseparabile dalla sua Lorena, entrambi accolti dall’amico Gianluca Caruso con cui Perrotta ha intrapreso il progetto della scuola calcio Jem’s Soccer Academy, a cui collabora anche l’ex romanista Marco Cassetti.