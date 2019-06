In campo in ricordo del piccolo Giordano, scomparso nel terremoto di Amatrice

Centinaia di palloncini a forma di cuore in ricordo di Giordano, il bambino scomparso nel sisma di Amatrice tre anni fa, lanciati nello stadio Tre Fontane. I genitori, Massimo Ciarpella e Manuela Barrilà, hanno fondato per lui la onlus “Insieme a Giordano”, coinvolgendo tanti amici che si occupano di numerosi progetti legati ai bambini meno fortunati, spesso ospiti dell’ospedale Bambino Gesù. Aiutare le famiglie in difficoltà è diventata una missione che si trasforma anche in una ondata contagiosa di buonumore: “Perché far tornare il sorriso è alla base di tutto”, come ha spiegato anche Fabio Rinaldi, papà della piccola Giulia, scomparsa anche lei nel terremoto.



E così nel campo di calcio dell’Eur piccoli e grandi tifosi esultano per la partita dedicata a Mimmo Spadoni, fondatore insieme ad Antonello Venditti del club giallorosso Roma Capoccia, che ha visto in campo i conduttori Alberto Mandolesi e Jacopo Volpi, ma anche Antonio Giuliani, gli ex calciatori Giuseppe Giannini, Odoacre Chierico, Stefano Desideri, Alberto Faccini. Tra gli altri arriva Federico Russo, assalito dalle teen-ager per un selfie, I sequestratori, l’ex gf Alberto Manzetti, Francesco Fiorini con il figlio Lorenzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA