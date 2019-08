A Ladispoli l'elezione di Miss Roma: in gara venti concorrenti

Conto alla rovescia per l’elezione della più bella della Capitale. La serata sarà sabato 3 agosto in piazza Rossellini a Ladispoli. A contendersi il titolo saranno 20 concorrenti, tutte nate o residenti nella capitale o nella provincia, selezionate con un apposito casting. L’evento, organizzato dalla Delta Events e patrocinato dal Comune di Ladispoli, ha visto le ragazze protagoniste di prove e allenamenti: sabato s i cimenteranno in differenti coreografie e sfileranno con le collezioni haute couture di Franco Ciambella e prête-a-couture Love by Gai Mattiolo. Il regista Mario Gori ha previsto, durante lo spettacolo, un omaggio agli 80 anni di Miss Italia e al suo stretto legame con il mondo del cinema attraverso cinque videoclip dedicate ad altrettante dive del cinema e della tv italiana lanciate dallo storico concorso: Sophia Loren, Anna Kanakis, Maria Grazia Cucinotta, Anna Valle e Miriam Leone. Ecco le ragazze: Baciucchi Ginevra, Bortolus Chiara, Burla Chiara, Carboni Michelle, Cardamone Costanza, Ciliberto Erika, Cirulli Giorgia, Corsi Virginia, Cortese Ludovica, Granelli Chiara, Ingrosso Francesca, Morganti Ginevra, Mori Francesca, Natalini Flavia, Nori Lucilla, Pesaresi Valentina, Petagna Alice, Pisano Cristiana, Scerone Valentina e Terenzi Lucrezia. S aranno suddivise in cinque gruppi da quattro. Tra gli ospiti della serata ci saranno la Miss Roma 2018, Nicole Ceretta, per il tradizionale passaggio della corona, e la neoeletta Miss Cinema Lazio Ilaria Del Vescovo.

