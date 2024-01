Amatrice Rieti all'assalto della vetta: al Green Park arriva il Ladispoli. Gardini: «Partita che nasconde mille insidie»

RIETI - L'Amatrice Rieti di Aldo Gardini prenota il bis: dopo aver sistemato la pratica-Pescatori Ostia, proverà a fare altrettanto con l'Academy Ladispoli, altro avversario pericolante (è in piena zona retrocessione), ma tutt'altro che remissivo, reduce dal pari interno col Montespaccato Savoia che prima del calcio d'inizio era la capolista del girone A. Al Green Park La Foresta (ore 14,30 a porte chiuse) sarà la prima casalinga per il bomber Danilo Alessandro, che dopo la doppietta di Ostia, proverà a ripetersi, ma per stessa ammissione del tecnico Aldo Gardini, l'impegno di domenica 21 gennaio sarà tutt'altro che scontato.

«Sarà una partita difficile che nasconde mille insidie - dice - ci vorrà la mentalità giusta per renderla meno complicata e portarla a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basta guardare a cosa ha combinato domenica scorsa il Ladispoli per non incorrere in figuracce. Complessivamente stiamo bene, ci siamo allenati con intensità durante la settimana e fortunatamente abbiamo tutti a disposizione. Obiettivo? Replicare quanto di buono messo in evidenza a Ostia e continuare a fare punti, dimostrando sul campo che il processo di crescita è costante e in grado di farcela giocare alla pari con tutte quelle formazioni del nostro girone che puntano alla promozione in serie D».